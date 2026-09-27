Ударил возле магазина: FPV-дрон армии РФ ударил по авто на Харьковщине (видео)

В течение суток армия РФ несколько раз атаковала Дергачи дронами и Слатино КАБами, сообщил Вячеслав Задоренко, глава Дергачевской ГВА.

26 сентября в 17:12 россияне попали FPV-дроном по машине, стоявшей возле магазина в одном из центральных райнов Дергачей.

«В это время напротив проезжал рейсовый автобус Харьков – Дергачи. К счастью, водитель и пассажиры автобуса, а также посетители и продавец магазина не были ранены», — отметил Задоренко.

27 сентября около 9:30 российская авиация нанесла удары КАБами по Слатино. На месте прилетов вспыхнули частные дома и хозяйственные постройки. Но из-за ситуации безопасности спасатели ГСЧС не могут погасить пожары.

Около 10:20 российский БпЛА неустановленного типа упал на территории частного дома в Дергачах – к счастью, без детонации.