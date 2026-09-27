Из РСЗО россияне ударили по городу на Харьковщине: последствия
27 сентября, в 01:30 россияне нанесли удар по городу Изюм, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО), сообщает Изюмская ГВА.
Попадание зафиксировали в районе Замостья. В результате атаки поврежден частный жилой дом. О пострадавших и раненных информации не было.
Также из-за вражеских ударов с 04.40 без света остались абоненты центральной и южной части Изюма.
Специалисты АО «Харьковоблэнерго» уже устраняют повреждения.
Как сообщала ранее МГ «Объектив», четыре человека, среди которых двое детей, пострадали в результате ракетного удара россиян по селу Лебяжье Чугуевского района днем 26 сентября.
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