Из РСЗО россияне ударили по городу на Харьковщине: последствия

27 сентября, в 01:30 россияне нанесли удар по городу Изюм, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО), сообщает Изюмская ГВА.

Попадание зафиксировали в районе Замостья. В результате атаки поврежден частный жилой дом. О пострадавших и раненных информации не было.

Также из-за вражеских ударов с 04.40 без света остались абоненты центральной и южной части Изюма.

Специалисты АО «Харьковоблэнерго» уже устраняют повреждения.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», четыре человека, среди которых двое детей, пострадали в результате ракетного удара россиян по селу Лебяжье Чугуевского района днем 26 сентября.