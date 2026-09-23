Удары по Изюму: РФ выпустила 12 КАБов, пострадали семь человек

Первые удары по Изюму зафиксировали 22 сентября в 21:50. Предварительно, ВС РФ выпустили по городу восемь КАБов.

«В результате вражеской атаки повреждены частные и многоквартирные дома, на некоторых местах ударов возникли пожары. В районах попаданий исчезло электроснабжение», – писали в Изюмской ГВА.

Уже в 22:40 в Изюме прогремели повторные взрывы. На этот раз по городу ударили четыре авиабомбы. Из-за «прилетов» повреждены дома, начался пожар.

Позже в Изюмской ГВА подвели предварительные итоги российских обстрелов.

«Сообщают о семи пострадавших в результате обстрела, в том числе – один ребенок 11 лет получил острую реакцию на стресс. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – уточнили в ГВА.

Вместе с тем из-за «прилетов» ухудшилась ситуация и с электроснабжением – территорий, которые остались без света, стало больше.