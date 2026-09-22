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Операция «Джентельмены»: на Харьковщине нашли 800 кустов конопли, что еще

Общество 16:45   22.09.2026
Виктория Яковенко
Операция «Джентельмены»: на Харьковщине нашли 800 кустов конопли, что еще

Во время общегосударственной спецоперации «Джентельмены» на Харьковщине правоохранители провели 53 обыска, разоблачили полсотни человек, которые, вероятно, причастны к незаконному выращиванию конопли, сообщили о подозрении 24 фигурантам за незаконный оборот наркосодержащих растений.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что второй этап спецоперации проводился в течение сентября.

На Харьковщине копы изъяли:

  • 803 куста растений конопли;
  • более 62 кг каннабиса;
  • 550 г маковой соломы;
  • 22 грамма смолы каннабиса;
  • 317 граммов амфетамина;
  • 185 г PVP;
  • два грамма метадона;
  • 161 таблетку метадона;
  • 43 таблетки димедрола;
  • 20 таблеток других сильнодействующих веществ;
  • два пистолета, 60 патронов и одну гранату.

Во время обысков полицейские задержали восемь человек. Им уже избрали меры пресечения – содержание под стражей.

«По результатам проведенных мероприятий 24 лицам сообщено о подозрении по ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307, ч.1, ч.2, ч.3 ст. 309, ч.1, ч.2 ст. 310 по ч.1, ч.3 ст. 321 УК. Полицейские Харьковщины продолжают работу по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и наркосодержащих растений», – добавили в полиции.

Видео: ГУНП в Харьковской области

Операция "Джентельмены" на Харьковщине

Операция "Джентельмены" на Харьковщине

Операция "Джентельмены" на Харьковщине

Операция "Джентельмены" на Харьковщине

Читайте также: В Харькове задержали 22-летнего парня, который планировал стать наркоторговцем

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2026 в 16:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время общегосударственной спецоперации «Джентельмены» на Харьковщине правоохранители провели 53 обыска".