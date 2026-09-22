Ко Всемирному дню уборки присоединилась Печенежская громада (фото)

Начальник Печенежской ПВА Александр Гусаров рассказал, что сотрудники поссовета присоединился ко Всемирному дню уборки. Так они привели в порядок популярное место для отдыха в летний сезон – побережье Северского Донца.

«К сожалению, после летнего отдыха природа получила подарки не только в виде хороших воспоминаний. Бутылки, пакеты, бумага, упаковки и прочий мусор остались там, где люди отдыхали», – акцентировал начальник ПВА.

И все это пришлось убирать за отдыхающими.

«Шаг за шагом, пакет за пакетом берег становился чище. Собранный мусор вывезли вместе с КП «Источник», территорию привели в порядок. Но хочется, чтобы в следующий раз работы было гораздо меньше. Потому что у природы нет уборщика после каждого отдыхающего. Этот уборщик – наша совесть», – добавил Гусаров.