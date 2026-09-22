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Ко Всемирному дню уборки присоединилась Печенежская громада (фото)

Общество 11:27   22.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Ко Всемирному дню уборки присоединилась Печенежская громада (фото) Фото: Александр Гусаров/Telegram

Начальник Печенежской ПВА Александр Гусаров рассказал, что сотрудники поссовета присоединился ко Всемирному дню уборки. Так они привели в порядок популярное место для отдыха в летний сезон – побережье Северского Донца. 

Субботник провели в Печенегах
Фото: Александр Гусаров/Telegram

«К сожалению, после летнего отдыха природа получила подарки не только в виде хороших воспоминаний. Бутылки, пакеты, бумага, упаковки и прочий мусор остались там, где люди отдыхали», – акцентировал начальник ПВА.

Субботник провели в Печенегах
Фото: Александр Гусаров/Telegram

И все это пришлось убирать за отдыхающими.

«Шаг за шагом, пакет за пакетом берег становился чище. Собранный мусор вывезли вместе с КП «Источник», территорию привели в порядок. Но хочется, чтобы в следующий раз работы было гораздо меньше. Потому что у природы нет уборщика после каждого отдыхающего. Этот уборщик – наша совесть», – добавил Гусаров.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2026 в 11:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Печенежской ПВА Александр Гусаров рассказал, что сотрудники поссовета присоединился ко Всемирному дню уборки.".