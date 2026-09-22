ISW: РФ продвинулась на юге Волчанска, на других участках – без изменений

В Американском институте изучения войны (ISW) рассказали о продвижении россиян на Волчанском направлении. Но в других частях Харьковской области ситуация остается без изменений.

«Украинские войска нанесли удары по российским позициям в южной части Волчанска, что свидетельствует о недавнем продвижении российских войск в этом районе, согласно геолокационным видеозаписям, опубликованным 21 сентября», – объяснили в Институте изучения войны.

Тем временем на других направлениях ситуация складывается для оккупантов неблагоприятно. Вместо этого ВС РФ распространяют ложную информацию о том, что российские военные продвигаются, захватывают новые населенные пункты и якобы выбивают СОУ с позиций.

«Министерство обороны России 21 сентября заявило, что российские войска захватили Пыльную и Новоалександровку (обе к северо-востоку от Харькова)», – уточнили аналитики.

Однако на деле ситуация выглядит вовсе иначе. В ISW установили: российские войска находятся в десяти километрах от Пыльной, а до Новоалександровки врагу и вовсе необходимо преодолеть не меньше 25 километров.

Также уже и сами российские блогеры подтверждают: несмотря на заявления РФ о якобы оккупации Благодатного – населенный пункт остается под контролем ВСУ.