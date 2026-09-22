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ISW: РФ просунулась на півдні Вовчанська, на інших ділянках – без змін

Україна 09:29   22.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: РФ просунулась на півдні Вовчанська, на інших ділянках – без змін

В Американському інституті вивчення війни (ISW) розповіли про просування росіян на Вовчанському напрямку. Але в інших частинах Харківської області ситуація залишається без змін.

“Українські війська завдали ударів по російських позиціях у південній частині Вовчанська, що свідчить про нещодавнє просування російських військ у цьому районі, згідно з геолокаційними відеозаписами, опублікованими 21 вересня”, – пояснили в Інституті вивчення війни.

Тим часом, на інших напрямках ситуація складається для окупантів несприятливо. Натомість ЗС РФ поширюють неправдиву інформацію про те, що російські військові просуваються, захоплюють нові населені пункти і нібито вибивають СОУ з позицій.

“Міністерство оборони Росії 21 вересня заявило, що російські війська захопили Пильну та Новоолександрівку (обидві на північний схід від Харкова)”, – уточнили аналітики.

Однак насправді ситуація виглядає зовсім інакше. В ISW встановили: російські війська знаходяться за десять кілометрів від Пильної, а до Новоолександрівки ворогові взагалі необхідно подолати не менше 25 кілометрів.

Також уже й самі російські блогери підтверджують: попри заяви РФ про нібито окупацію Благодатного – населений пункт залишається під контролем ЗСУ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2026 в 09:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Американському інституті вивчення війни (ISW) розповіли про просування росіян на Вовчанському напрямку.".