За добу на Харківщині загасили 13 пожеж в екосистемах – ДСНС

У ГУ ДСНС України розповіли, що за минулу добу рятувальники ліквідували 13 пожеж у природних екосистемах Харківщини. Вогонь знищив 6,6 гектара сухої рослинності.

“До гасіння трьох пожеж залучалися підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони. Пожежі виникали у Берестинському, Ізюмському, Куп’янському, Лозівському, Чугуївському та Харківському районах області”, – уточнили у ДСНС.

Рятувальники також нагадали, що в сухій траві можуть бути боєприпаси, що не розірвалися. І вони здатні вибухати під дією високої температури. З огляду на це мешканців регіону закликають:

не спалювати суху траву, листя та рослинні залишки;

не розводити багаття у заборонених місцях;

дотримуватись правил пожежної безпеки;

не провокувати займання і не наражати на небезпеку себе і тих, хто приїде його ліквідувати.

А у разі виявлення пожежі – одразу ж дзвонити за номером “101”.