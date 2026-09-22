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За добу на Харківщині загасили 13 пожеж в екосистемах – ДСНС

Події 10:04   22.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу на Харківщині загасили 13 пожеж в екосистемах – ДСНС

У ГУ ДСНС України розповіли, що за минулу добу рятувальники ліквідували 13 пожеж у природних екосистемах Харківщини. Вогонь знищив 6,6 гектара сухої рослинності.

“До гасіння трьох пожеж залучалися підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони. Пожежі виникали у Берестинському, Ізюмському, Куп’янському, Лозівському, Чугуївському та Харківському районах області”, – уточнили у ДСНС.

Рятувальники також нагадали, що в сухій траві можуть бути боєприпаси, що не розірвалися. І вони здатні вибухати під дією високої температури. З огляду на це мешканців регіону закликають:

  • не спалювати суху траву, листя та рослинні залишки;
  • не розводити багаття у заборонених місцях;
  • дотримуватись правил пожежної безпеки;
  • не провокувати займання і не наражати на небезпеку себе і тих, хто приїде його ліквідувати.

А у разі виявлення пожежі – одразу ж дзвонити за номером “101”.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2026 в 10:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України розповіли, що за минулу добу рятувальники ліквідували 13 пожеж у природних екосистемах Харківщини.".