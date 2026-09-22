За добу на Харківщині загасили 13 пожеж в екосистемах – ДСНС
У ГУ ДСНС України розповіли, що за минулу добу рятувальники ліквідували 13 пожеж у природних екосистемах Харківщини. Вогонь знищив 6,6 гектара сухої рослинності.
“До гасіння трьох пожеж залучалися підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони. Пожежі виникали у Берестинському, Ізюмському, Куп’янському, Лозівському, Чугуївському та Харківському районах області”, – уточнили у ДСНС.
Рятувальники також нагадали, що в сухій траві можуть бути боєприпаси, що не розірвалися. І вони здатні вибухати під дією високої температури. З огляду на це мешканців регіону закликають:
- не спалювати суху траву, листя та рослинні залишки;
- не розводити багаття у заборонених місцях;
- дотримуватись правил пожежної безпеки;
- не провокувати займання і не наражати на небезпеку себе і тих, хто приїде його ліквідувати.
А у разі виявлення пожежі – одразу ж дзвонити за номером “101”.