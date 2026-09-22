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Більше сотні дронів випустив за добу ворог по Харківщині

Події 08:58   22.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Більше сотні дронів випустив за добу ворог по Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у зведенні 22 вересня написав, що протягом минулої доби на Харківщині загинула жінка, постраждав її 13-річний син.

“Внаслідок обстрілу в с. Катеринівка Лозівської громади загинула 45-річна жінка, зазнав поранень 13-річний хлопчик”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • КАБ;
  • РСЗВ;
  • БпЛА типу “герань-2”;
  • три БпЛА типу «молния»;
  • чотири fpv-дрони;
  • 101 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2026 в 08:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у зведенні 22 вересня написав, що протягом минулої доби на Харківщині загинула жінка, постраждав її 13-річний син.".