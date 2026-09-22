Більше сотні дронів випустив за добу ворог по Харківщині
Начальник ХОВА Олег Синєгубов у зведенні 22 вересня написав, що протягом минулої доби на Харківщині загинула жінка, постраждав її 13-річний син.
“Внаслідок обстрілу в с. Катеринівка Лозівської громади загинула 45-річна жінка, зазнав поранень 13-річний хлопчик”, – уточнив Синєгубов.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- КАБ;
- РСЗВ;
- БпЛА типу “герань-2”;
- три БпЛА типу «молния»;
- чотири fpv-дрони;
- 101 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах.