Ракети, КАБи та сотні БпЛА: Синєгубов назвав втрати Харківщини за тиждень

Упродовж тижня з 14 по 20 вересня ударів зазнав 61 населений пункт Харківської області, зокрема Харків. Шість людей загинули, ще 66 постраждали, зокрема п’ятеро дітей.

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, росіяни застосували:

▪️8 ракет;

▪️41 КАБ;

▪️4 РСЗВ;

▪️8 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️21 БпЛА типу «Молнія»;

▪️48 FPV-дронів;

▪️557 БпЛА (тип встановлюється).

У Харкові пошкоджений багатоквартирний будинок, торговий центр, складське приміщення та дві автівки.

В області найбільше постраждала цивільна інфраструктура Ізюмського району, де пошкоджені 32 приватні й чотири багатоквартирні будинки, дві адмінбудівлі, шість господарчих споруд, п’ять магазинів, два навчальні заклади, музична школа, медзаклад, два заклади харчування, електромережі, два гаражі, залізнична інфраструктура, 11 автомобілів.

Значні пошкодження — у Богодухівському районі: багатоквартирний і 15 приватних будинків, дві адмінбудівлі, нежитлова будівля, шість господарчих споруд, складська будівля, СТО, перукарня, електромережі, два магазини, сільгосптехніка, спортмайданчик, гараж, чотири автівки, машина екстреної допомоги.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, з 14 по 20 вересня росіяни атакували Харків 13 разів. Постраждали троє людей, загиблих за тиждень немає. Військові РФ застосували FPV-дрони, “молнії”, реактивні “шахеди” та “бандероль”. Влучання зафіксували на територіях підприємств, у дорожнє покриття, по парковці, біля непрацюючого бізнес-центру. Вдруге за місяць удару зазнав “Епіцентр”.