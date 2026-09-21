Прорвати кордон не вдається: втрати ворога на півночі Харківщини за тиждень 📹

У ДПСУ повідомляють: минулого тижня противник продовжував атакувати на Південно-Слобожанському напрямку. Оборонці вчасно знищують окупантів.

“Велика кількість малих піхотних груп здійснювала спроби прориву держкордону України, інфільтрації на українську територію, захоплення наших позицій. Розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт» вчасно виявляли ворога та завдавали ураження по його живій силі, в тому числі ще на підступах до кордону”, – йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, загалом впродовж минулого тижня втрати противника склали – 84 знищеними, 38 пораненими, сім окупантів взято в полон.

“Прикордонники у складі Сил оборони України й надалі ефективно знищують сили та засоби противника, стримуючи його спроби прориву на півночі Харківської області”, – підкреслили у ДПСУ.

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Нагадаємо, протягом минулої доби на Харківщині було 13 боїв, передає Генштаб ЗСУ. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували сім разів у районі Токарівки, Охрімівки, Миколаївки та Вільчі. На Куп’янському – СОУ відбили шість штурмів ворога біля Подолів, Ківшарівки, Західного, Радьківки та Фиголівки.