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Прорвати кордон не вдається: втрати ворога на півночі Харківщини за тиждень 📹

Фронт 15:26   21.09.2026
Вікторія Яковенко
Прорвати кордон не вдається: втрати ворога на півночі Харківщини за тиждень 📹 Скриншот

У ДПСУ повідомляють: минулого тижня противник продовжував атакувати на Південно-Слобожанському напрямку. Оборонці вчасно знищують окупантів.

“Велика кількість малих піхотних груп здійснювала спроби прориву держкордону України, інфільтрації на українську територію, захоплення наших позицій. Розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт» вчасно виявляли ворога та завдавали ураження по його живій силі, в тому числі ще на підступах до кордону”, – йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, загалом впродовж минулого тижня втрати противника склали – 84 знищеними, 38 пораненими, сім окупантів взято в полон.

“Прикордонники у складі Сил оборони України й надалі ефективно знищують сили та засоби противника, стримуючи його спроби прориву на півночі Харківської області”, – підкреслили у ДПСУ.

Нагадаємо, протягом минулої доби на Харківщині було 13 боїв, передає Генштаб ЗСУ. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували сім разів у районі Токарівки, Охрімівки, Миколаївки та Вільчі. На Куп’янському – СОУ відбили шість штурмів ворога біля Подолів, Ківшарівки, Західного, Радьківки та Фиголівки.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2026 в 15:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДПСУ повідомляють: минулого тижня противник продовжував атакувати на Південно-Слобожанському напрямку. Оборонці вчасно знищують окупантів.".