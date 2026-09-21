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Небезпечна погода буде у Харкові та області у вівторок

Суспільство 13:44   21.09.2026
Вікторія Яковенко
Небезпечна погода буде у Харкові та області у вівторок

Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 22 вересня.

“Протягом доби 22 вересня по місту та області очікується гроза. I рівень небезпечності, жовтий”, – пишуть у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей.

Нагадаємо, сильний дощ, який пройшов у Харкові та області 15 вересня, дав надію любителям тихого полювання. У фейсбуці грибники вже діляться фото першого вилову. Фото осінніх грибів публікували учасники групи “Любителі тихого полювання Харківська область і не тільки”. Врожай збирають у лісах у районі Змієва. У коментарях учасники спільноти цікавились безпечними локаціями для збору, а також обговорювали, що в деяких лісах області ще дуже сухо.

Читайте також: “Буде важко, але ми витримаємо”: Терехов про готовність Харкова до зими

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2026 в 13:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 22 вересня.".