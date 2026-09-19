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Крики та кров у під’їзді: в Харкові мало не сталося вбивство

Події 18:46   19.09.2026
Оксана Горун
Крики та кров у під’їзді: в Харкові мало не сталося вбивство

У Харкові поліціянти затримали чоловіка, який мало не вбив товариша, до якого прийшов у гості, а також напав на господиню будинку.

 До поліції зателефонувала сусідка постраждалої пари.

“Вбили чоловіка” — таке повідомлення 18 вересня ввечері надійшло на лінію 102 від мешканки Харкова. Вона розповіла, що через вхідні двері бачить невідому жінку, яка плаче поруч із чоловіком, що лежить на підлозі, а біля нього — кров. Поруч перебував ще один чоловік, було чути крики”, — повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Кривава драма розігралася в будинку на вулиці Северина Потоцького. Як встановило слідство, 43-річний чоловік прийшов у гості до знайомих, випив і раптово напав на господаря квартири. Підозрюваний ударив товариша ножицями у живіт.

Після цього зловмисник напав на співмешканку потерпілого, яка перебувала у квартирі. Він взяв кухонний ніж та вдарив жінку в обличчя, після чого забрав її мобільний телефон. Господар, намагаючись врятуватися, вибіг із квартири та почав кликати на допомогу. Нападник наздогнав його на сходовому майданчику та завдав чоловікові близько семи ударів ножем по тілу”, – описали події поліціянти.

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Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру в закінченому замаху на навмисне вбивство та розбої. При цьому постраждалий вижив.

Нагадаємо, вирок за вбивство підлітка в Харкові винесли 35-річному чоловікові.  Трагедія сталася на Салтівському шосе понад півтора року тому. 17-річний хлопець заступився за жінку, яку п’яний чоловік ображав та бив.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2026 в 18:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліціянти затримали чоловіка, який мало не вбив товариша, до якого прийшов у гості, а також напав на господиню будинку".