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Новини Харкова – головне 19 вересня: як минула ніч

Події 07:05   19.09.2026
Оксана Горун
Новини Харкова – головне 19 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:05

Вночі були дві тривоги

Протягом ночі в Харкові двічі оголошували повітряну тривогу: з 02:58 до 03:39 та з 05:51 до 06:50. Перша була пов’язана з активністю російської тактичної авіації та загрозою пусків КАБів. За даними моніторингових каналів, КАБи запускали в бік Вовчанського району.

Над ранок у районі Харкова почали фіксувати російські ударні БпЛА. “Прильотів” та вибухів у місті не було. О 06:55 тривогу відновили – знову через російські безпілотники.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2026 в 07:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".