Новини Харкова – головне 19 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:05

Вночі були дві тривоги

Протягом ночі в Харкові двічі оголошували повітряну тривогу: з 02:58 до 03:39 та з 05:51 до 06:50. Перша була пов’язана з активністю російської тактичної авіації та загрозою пусків КАБів. За даними моніторингових каналів, КАБи запускали в бік Вовчанського району.

Над ранок у районі Харкова почали фіксувати російські ударні БпЛА. “Прильотів” та вибухів у місті не було. О 06:55 тривогу відновили – знову через російські безпілотники.