Сьогодні 12 вересня 2026: яке свято та день в історії

12 вересня в Україні – День спеціаліста радіоелектронної боротьби ЗСУ, День фізичної культури та спорту, День українського кіно та День українського борщу. Також сьогодні святкують дні цілої низки українських міст. Цього дня у 490 році до нашої ери відбулася Марафонська битва. У 1185 році вбили останнього візантійського імператора з династії Комнінів – Андроніка І. У 1846-му таємно обвінчалися поети Роберт Баррет та Елізабет Браунінг. У 1934-му створили “Балтійську Антанту”. У 1940-му підлітки у Франції випадково виявили печеру Ласко – пам’ятку наскельного живопису. У 2008-му в Харкові відбувся перший в Україні та рекордний за кількістю глядачів концерт гурту “Queen”. У 2022-му Сили оборони повідомили про звільнення всієї півночі Харківщини та вихід на держкордон.

Свята та пам’ятні дати 12 вересня

12 вересня – День спеціаліста радіоелектронної боротьби Збройних Сил України.

Друга субота вересня в Україні – це День фізичної культури та спорту, День українського кіно та День українського борщу. Також друга субота вересня – це день міст Бахмут, Вінниця, Дніпро, Житомир, Луганськ, Луцьк, Миколаїв і Каховка.

У світі в другу суботу вересня відзначають Всесвітній день надання першої медичної допомоги.

Також сьогодні: Міжнародний день ООН по співпраці Південь-Південь, Міжнародний день в’язання гачком, Міжнародний день усвідомленості.

12 вересня в історії

12 вересня 490 року до нашої ери відбулася Марафонська битва. Докладніше.

12 вересня 1185 року натовп у Константинополі замучив до смерті останнього імператора Візантії з династії Комнінів – Андроніка I. Докладніше.

12 вересня 1846 року дочка багатого британського власника цукрових плантацій, поетеса Елізабет Барретт проти волі батька таємно вийшла заміж за поета Роберта Браунінга. За тиждень закохані покинули Англію та вирушили до Італії. Елізабет на той момент було 40 років. Вона мала слабке здоров’я, а її батько категорично не хотів, щоб його діти укладали шлюби та залишали дім. Браунінг був на шість років молодший за дружину, його літературна кар’єра не була фінансово успішною.

Пара зблизилася завдяки літературі. Елізабет уже була відомою поетесою, тоді як кар’єра Браунінга розвивалася набагато важче. Вона захоплювалася його творчістю та згадала його у своїй поемі “Сватання леді Джеральдін”. У січні 1845 року Браунінг написав їй листа, який став початком їх тривалого листування та кохання. За 20 місяців вони обмінялися близько 600 листами.

“Суворий батько Барретт не любив Браунінга, якого вважав ненадійним мисливцем за багатством, тому більшість залицянь проходили таємно. 12 вересня 1846 року, поки її сім’я була у від’їзді, Барретт вислизнула з дому та зустріла Браунінга в парафіяльній церкві Святої Мерілебон, де вони одружилися. Вона повернулася додому на тиждень, тримаючи шлюб у таємниці, а потім втекла з Браунінгом до Італії. Більше вона ніколи не бачила свого батька”, – пише про цю історію кохання проєкт History.

В Італії слабке здоров’я Елізабет покращилося – ймовірно, в неї був туберкульоз, і місцевий клімат позитивно вплинув на легені. У 1849 році, коли поетесі було 43, у пари народився син. Поступово творчість Роберта Браунінга отримала визнання критиків. Він пережив дружину: вона померла в 1861-му. Роберт із сином повернувся до Великої Британії та прожив ще 28 років. Син цієї пари Роберт Барретт Браунінг став художником.

12 вересня 1934 року було створено так звану Балтійську Антанту. За ініціативою Литви, пакт про співпрацю підписали три балтійські країни: Латвія, Литва та Естонія. Докладніше.

12 вересня 1940 року чотири підлітки у Франції випадково зробили сенсаційне наукове відкриття – виявили печеру Ласко, в якій збереглися наскельні зображення віком від 15 до 18 тисяч років. Докладніше.

12 вересня 2008 року в Харкові пройшов перший в Україні концерт гурту “Queen”. Докладніше.

12 вересня 2022 року в Харківській області продовжувався контрнаступ ЗСУ. Протягом дня різні підрозділи Сил оборони повідомляли про вихід на державний кордон України на півночі та північному сході Харківської області. Докладніше.

Церковне свято 12 вересня

12 вересня вшановують пам’ять священномученика Автонома. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо до 12 вересня вже опало листя на дубах і березах, то зима буде теплою, якщо ж листя багато – суворою.

Гарна погода 12 вересня обіцяє ще кілька погожих днів.

Якщо уродило багато жолудів, то наступний рік буде врожайним.

Що не можна робити 12 вересня

Не можна займатися важкою роботою та прибирати вдома.

Не можна стригти волосся й нігті.

Бажано не ходити цього дня в ліс.