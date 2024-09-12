Сьогодні 12 вересня: яке свято та день в історії

12 вересня в Україні – День спеціаліста радіоелектронної боротьби ЗСУ. Цього дня у 490 році до нашої ери відбулася Марафонська битва. У 1934-му створили “Балтійську Антанту”. У 1940-му підлітки у Франції випадково виявили печеру Ласко – пам’ятку наскельного живопису. У 2008-му в Харкові відбувся перший в Україні та рекордний за кількістю глядачів концерт гурту “Queen”. У 2022-му Сили оборони повідомили про звільнення всієї півночі Харківщини та вихід на держкордон.

Свята та пам’ятні дати 12 вересня

12 вересня – День спеціаліста радіоелектронної боротьби Збройних Сил України.

У світі – День співпраці Південь-Південь.

Також відзначають: Міжнародний день усвідомленості, Міжнародний день в’язання гачком.

12 вересня в історії

12 вересня 490 року до нашої ери відбулася Марафонська битва – перша переможна для греків у війні з перським військом імперії Ахеменідів. Вона стала однією з найбільших сухопутних битв греко-перських воєн. Докладніше.

12 вересня 1934 року було створено так звану Балтійську Антанту. За ініціативою Литви, пакт про співпрацю підписали три балтійські країни: Латвія, Литва та Естонія. Докладніше.

12 вересня 1940 року чотири підлітки (Марсель Равіда, Жак Марсаль, Жорж Аньєль та Симон Коєнка) у Франції випадково зробили сенсаційне наукове відкриття – виявили печеру Ласко, в якій збереглися наскельні зображення віком від 15 до 18 тисяч років. Зараз ця печера є однією з головних пам’яток мистецтва пізнього палеоліту.

Юні дослідники, які зробили відкриття, насправді шукали не печеру, а пригоди. Вони бродили берегом річки Везер і помітили вузький отвір у вапняковому пагорбі. Ймовірно, щілина утворилася після падіння сосни, в яку влучила блискавка. Заглянувши в отвір і знайшовши там цілий “підземний світ”, підлітки повідомили про свою знахідку вчителю Леону Лавалю. А вже він визначив, що знахідка учнів заслуговує на увагу вчених. Першим на місце прибув фахівець з історії первісного товариства Анрі Брейль. Він переховувався неподалік від німецької окупації. До печери Брейль прибув трохи більше, ніж за тиждень – 21 вересня 1940 року разом із кількома колегами. Учені встановили справжність наскельних малюнків, описали та вивчили їх.

Уже після завершення Другої світової війни, Брейль після поїздки на південь Європи повернувся до Франції у 1949 році з групою археологів. Разом вони розпочали розкопки Ласко. Дослідники вважали, що виявлять поховання. А виявили ще цілу “галерею” наскельних зображень. Згодом Брейль назвав печеру “Версалем скельного живопису”. За десять років досліджень тут виявили 1433 зображення із глибини століть (зараз знайдено та описано вже 1900). Печера є історичною пам’яткою Франції, а також внесена до Світової спадщини ЮНЕСКО.

12 вересня 2008 року в Харкові пройшов перший в Україні концерт гурту “Queen”. Докладніше.

12 вересня 2022 року в Харківській області продовжувався контрнаступ ЗСУ. Протягом дня різні підрозділи Сил оборони повідомляли про вихід на державний кордон України на півночі та північному сході Харківської області. Докладніше.

Церковне свято 12 вересня

За новим церковним календарем, 12 вересня в Україні завершується святкування Різдва Пресвятої Богородиці. Також у цей день вшановують пам’ять священномученика Автонома. Він був єпископом Італії. Під час гонінь на християн імператора Діоклетіана виїхав із країни та оселився у Віфінії. Там він звернув у християнство стільки язичників, що утворилася велика церква, для якої він освятив храм в ім’я Архістратига Михаїла. Проповідував і інших країнах. Дізнавшись про успіхи Автонома, Діоклетіан особисто наказав схопити його. Проте святитель вирушив до Клавдіополя на Чорному морі. Згодом він повернувся до храму Архістратига Михаїла. Якось новонавернені християни зруйнували храм язичників. Язичники вирішили помститися християнам. Вибравши момент, коли святитель Автоном служив божественну літургію, вони напали на храм і після тортур убили святого Автонома. За царювання Костянтина Великого на місці поховання святителя спорудили церкву.

Народні прикмети

Якщо до 12 вересня вже опало листя на дубах і березах, то зима буде теплою, якщо ж листя багато – суворою.

Гарна погода 12 вересня обіцяє ще кілька погожих днів.

Якщо уродило багато жолудів, то наступний рік буде врожайним.

Що не можна робити 12 вересня

Не можна займатися важкою роботою та прибирати вдома.

Не можна стригти волосся й нігті.

Бажано не ходити цього дня в ліс.