Сегодня 12 сентября: какой праздник и день в истории

12 сентября в Украине – День специалиста радиоэлектронной борьбы ВСУ. В этот день в 490 году до нашей эры состоялась Марафонская битва. В 1934-м создали «Балтийскую Антанту». В 1940-м подростки во Франции случайно обнаружили пещеру Ласко – памятник наскальной живописи. В 2008-м в Харькове состоялся первый в Украине и рекордный по количеству зрителей концерт группы «Queen». В 2022-м Силы обороны сообщили об освобождении всего севера Харьковщины и выходе на госграницу.

Праздники и памятные даты 12 сентября

12 сентября – День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины.

В мире – День сотрудничества Юг-Юг.

Также отмечают: Международный день осознанности, Международный день вязания крючком.

12 сентября в истории

12 сентября 490 года до нашей эры состоялась Марафонская битва – первая победная для греков в войне с персидским войском империи Ахеменидов. Она стала одним из величайших сухопутных сражений греко-персидских войн. Подробнее.

12 сентября 1934 года была создана так называемая Балтийская Антанта. По инициативе Литвы, пакт о сотрудничестве подписали три балтийские страны: Латвия, Литва и Эстония. Подробнее.

12 сентября 1940 года четыре подростка (Марсель Равида, Жак Марсаль, Жорж Аньель и Симон Коенка) во Франции случайно совершили сенсационное научное открытие – обнаружили пещеру Ласко, в которой сохранились наскальные изображения возрастом от 15 до 18 тысяч лет. Сейчас эта пещера является одним из главных памятников искусства позднего палеолита.

Юные исследователи, сделавшие открытие, на самом деле искали не пещеру, а приключения. Они бродили по берегу реки Везер и заметили узкое отверстие в известняковом холме. Вероятно, щель образовалась после падения сосны, в которую попала молния. Заглянув в отверстие и обнаружив там целый «подземный мир», подростки сообщили о своей находке учителю Леону Лавалю. А уже он определил, что находка учеников заслуживает внимания ученых. Первым на место прибыл специалист по истории первобытного общества Анри Брейль. Он скрывался неподалеку от немецкой оккупации. В пещеру Брейль прибыл чуть больше, чем через неделю — 21 сентября 1940 года вместе с несколькими коллегами. Ученые установили подлинность наскальных рисунков, описали и изучили их.

Уже после завершения Второй мировой войны, Брейль после поездки на юг Европы вернулся во Францию ​​в 1949 году с группой археологов. Вместе они начали раскопки Ласко. Исследователи полагали, что обнаружат погребение. А обнаружили еще целую «галерею» наскальных изображений. Впоследствии Брейль назвал пещеру «Версалем наскальной живописи». За десять лет исследований здесь обнаружили 1433 изображения из глубины веков (сейчас найдено и описано уже 1900). Пещера является историческим памятником Франции, а также внесена во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

12 сентября 2008 года в Харькове прошел первый в Украине концерт группы «Queen». Подробнее.

12 сентября 2022 года в Харьковской области продолжалось контрнаступление ВСУ. В течение дня разные подразделения Сил обороны сообщали о выходе на государственную границу Украины на севере и северо-востоке Харьковской области. Подробнее.

Церковный праздник 12 сентября

12 сентября чтят память священномученика Автонома. Он был епископом Италии. Во время гонений на христиан императора Диоклетиана уехал из страны и поселился в Вифинии. Там он обратил в христианство столько язычников, что образовалась большая церковь, для которой он освятил храм во имя Архистратига Михаила. Проповедовал и в других странах. Узнав об успехах Автонома, Диоклетиан лично отдал приказ схватить его. Однако святитель отправился в Клавдиополь на Черном море. Впоследствии он вернулся в храм Архистратига Михаила. Как-то новообращенные христиане разрушили храм язычников. Язычники решили отомстить христианам. Улучив момент, когда святитель Автоном служил божественную литургию, они напали на храм и после пыток убили святого Автонома. При царствовании Константина Великого на месте захоронения святителя соорудили церковь.

Народные приметы

Если к 12 сентября уже опали листья на дубах и березах, то зима будет теплой, если же листьев много – суровой.

Хорошая погода 12 сентября обещает еще несколько погожих дней.

Если уродило много желудей, то следующий год будет урожайным.

Что нельзя делать 12 сентября

Нельзя заниматься тяжелой работой и убирать дома.

Нельзя стричь волосы и ногти.

Желательно не ходить в этот день в лес.