Сегодня 12 сентября: какой праздник и день в истории

12 сентября в Украине – День специалиста радиоэлектронной борьбы ВСУ. В этот день год назад Силы обороны сообщили об освобождении всего севера Харьковщины и выходе на госграницу. В 2008 году в Харькове состоялся первый в Украине и рекордный по количеству зрителей концерт группы «Queen».

Праздники и памятные даты 12 сентября

12 сентября – День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины.

Под эгидой ООН проходит День сотрудничества Юг-Юг.

В мире: Международный день вязания крючком, Международный день осознания и День видеоигр.

12 сентября в истории

12 сентября 490 года до нашей эры состоялась Марафонская битва – первая победная для греков в войне с персидским войском империи Ахеменидов. Она стала одним из величайших сухопутных сражений греко-персидских войн. Однако «прославилась в веках» битва не этим, а событиями, которые, по легенде, произошли после нее, а, по свидетельству историков, вообще не имели места. Итак, согласно легенде, чтобы сообщить о победе греков, скороход по имени Фидиппид (по другим источникам — Филиппид) пробежал от Марафона в Афины 42 километра, не останавливаясь в пути. Прибежав в Афины, он только и смог воскликнуть: «Радуйтесь, афиняне, мы победили!» – и умер.

Именно этому спортивному подвигу гонца посвящена такая олимпийская дисциплина, как марафонский бег. Однако как современные, так и древние историки опровергают легенду. Так, по информации Геродота, Фидиппид на самом деле следовал из Афин в Спарту за подкреплением (которое отправили, но добралось оно на поле боя уже после его завершения). Он преодолел дистанцию в 230 км меньше, чем за два дня.

12 сентября 1934 года была создана так называемая Балтийская Антанта. По инициативе Литвы, пакт о сотрудничестве подписали три балтийские страны: Латвия, Литва и Эстония. Они договорились о совместных действиях во внешней политике. Однако, к сожалению, даже совместными усилиями три страны Балтии не имели возможности дать отпор захватническим планам СССР и Германии, которые были в дальнейшем закреплены в Пакте Молотова – Риббентропа. Уже в 1940 году эти страны аннексировал СССР. После этого Балтийскую Антанту своими указами аннулировали оккупационные правительства.

12 сентября 2008 года в Харькове прошел первый в Украине концерт группы «Queen».

Легендарная рок-группа вместе с солистом Полом Роджерсом выступила на площади Свободы. По разным оценкам, концерт посетило от 300 до 350 тысяч человек, что стало рекордом посещаемости концертов группы «Queen». Количество людей на концерте поразило даже опытного гитариста «Queen» Брайана Мэя. После концерта он поделился впечатлениями в своем блоге: «Более четверти миллиона прекрасных жителей Харькова собрались на площади Свободы и зажгли! Они скандировали, кричали, смеялись и плакали… Это была встреча, которую трудно себе представить. Мы были вдохновлены, поражены и даже порой слишком эмоциональны… Это был концерт с кучей спонтанных и временем безрассудных моментов (несколько раз мы даже специально допустили ошибки, чтобы все поняли, что это настоящий концерт вживую. Ха-ха!) Я думаю, мы все почувствовали, что это была одна из самых памятных ночей в нашей жизни! Благодарю вас, замечательные украинцы!»

12 сентября 2022 года в Харьковской области продолжалось головокружительное контрнаступление ВСУ. В течение дня разные подразделения Сил обороны сообщали о выходе на государственную границу Украины на севере и северо-востоке Харьковской области. Так, харьковские теробороновцы сообщили об освобождении Больших и Малых Проходов, а впоследствии пограничники запостили видео из Казачьей Лопани.

Одновременно командир ССО «АЗОВ Харьков» Анатолий Сидоренко заявил об освобождении всего северо-востока Харьковской области — «от поселка Веселое до города Волчанск» и выходе Сил обороны на государственную границу.

Церковный праздник 12 сентября

По новому церковному календарю, 12 сентября в Украине завершается празднование Рождества Пресвятой Богородицы. Также в этот день чтят память священномученика Автонома. Он был епископом Италии. Во время гонений на христиан императора Диоклетиана уехал из страны и поселился в Вифинии. Там он обратил в христианство столько язычников, что образовалась большая церковь, для которой он освятил храм во имя Архистратига Михаила. Проповедовал и в других странах. Узнав об успехах Автонома, Диоклетиан лично отдал приказ схватить его. Однако святитель отправился в Клавдиополь на Черном море. Впоследствии он вернулся в храм Архистратига Михаила. Как-то новообращенные христиане разрушили храм язычников. Язычники решили отомстить христианам. Улучив момент, когда святитель Автоном служил божественную литургию, они напали на храм и после пыток убили святого Автонома. При царствовании Константина Великого на месте захоронения святителя соорудили церковь.

Народные приметы

Если к 12 сентября уже опали листья на дубах и березах, то зима будет теплой, если же листьев много – суровой.

12 сентября обещает еще несколько погожих дней.

Если уродило много желудей, то следующий год будет урожайным.

Что нельзя делать 12 сентября

Нельзя заниматься тяжелой работой и убирать дома.

В этот день запрещено отказывать в помощи.