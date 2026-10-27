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Реактивные Шахеды на Харьков: военные назвали главную проблему обороны города

Фронт 17:49   27.10.2026
Оксана Якушко
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Реактивные Шахеды на Харьков: военные назвали главную проблему обороны города

Чтобы противостоять ежедневно растущим атакам реактивных «Шахедов», украинскому войску нужно больше людей, рассказал МГ «Объектив» «Сайгон», заместитель командира зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона «ARCUS» 13 бригады оперативного назначения «ХАРТИЯ».

В последнюю неделю по Харькову усилились атаки реактивных дронов – из 36 зафиксированных ударов 28 россияне нанесли реактивными «Шахедами». Горожане говорят, что в последние дни «небо гудит», а перехватчики не справляются, хотя еще несколько недель назад почти не пропускали вражеские БпЛА.

«Противник масштабирует производство реактивных БПЛА. Он находит определенные пробелы в нашей воздушной обороне и  залетает с тех направлений, по которым раньше не заходил. Чтобы противостоять, нам нужно масштабироваться и иметь больше экипажей. Но у нас не хватает людей. Дрон-перехватчик без человека не улетит. Какой бы вы ему искусственный интеллект не поставили, без человека это не даст результата. Поэтому советую всем неравнодушным присоединяться к рядам подразделений ПВО. И в первую очередь, в наше подразделение», — объяснил заместитель командира зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона «ARCUS» 13 бригады оперативного назначения «ХАРТИЯ».

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2026 в 17:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы противостоять ежедневным атакам реактивных Шахедов, украинскому войску нужно больше людей, рассказал МГ «Объектив» «Сайгон», замкомандира дивизиона «ARCUS» бригады «ХАРТИЯ».".