«Энергоострова» и разбитая ТЭЦ-5: как Харьков пройдет отопительный сезон? 📹

На пороге отопительного сезона российские войска не прекращают уничтожать энергоинфраструктуру Харьковщины. Повреждения ТЭЦ-5, которая производит электричество и тепло, руководство области уже назвало критическими. Какой будет пятая зима полномасштабной войны — МГ «Объектив» собрала прогнозы властей и экспертов.

Последствия октябрьских ударов по энергетике

О том, что россияне начали атаки на энергетику Харьковщины, начальник ХОВА Олег Синегубов заявлял еще в начале сентября: «Тяжелая точно будет зима. Она будет самой тяжелой. Есть новые средства поражения… И есть больной человек, возглавляющий РФ».

Трагические последствия имели удары по Песочину и ТЭЦ-5 11 октября. В поселке погибли три человека, более двух десятков — пострадали. В эфире нацмарафона начальник ХОВА заявил: ТЭЦ-5 получила критические разрушения.

«Предприятие повреждено, повреждено критически. Сейчас делаем все возможное для того, чтобы население не ощущало на себе отключения электроэнергии», — отмечал Синегубов.

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Позже глава области комментировал: мероприятия по восстановлению утраченных мощностей продолжаются, однако работы осложнены повторными обстрелами.

«Идут удары, и недавно, несколько дней назад, были удары по территории ТЭЦ-5 и по другим энергообъектам, по подстанциям самых разных типов. Идут восстановления, восстановления идут тяжело, работает большое количество людей. На одном из объектов, не назову какой, работает более трехсот человек одновременно», — сообщил глава ХОВА.

«Я очень обеспокоен сегодня этой ситуацией с ТЭЦ-5, потому что это, к сожалению, ни собственность государства, ни коммунальная собственность Харькова. И у меня очень много вопросов», — отметил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Он добавил, что в городе есть ощутимая проблема с кадрами для восстановительных работ: «Что касается аварийных бригад, людей не хватает. Так мы делаем концентрацию, чтобы у нас работали наши коммунальщики, которые готовят город к отопительному сезону».

Децентрализация: когенерация и модульные котельные

Несмотря на мощные обстрелы, специалисты отмечают высокую подготовку городской инфраструктуры к автономной работе.

«Харьков работает, на сегодняшний день это один из лучших городов, имеющих систему децентрализации. На сегодняшний день Харьков перешел в режим “энергетического острова”», — отмечает эксперт в сфере энергетики Станислав Игнатьев.

«Энергетические острова» — это зоны, которые могут функционировать независимо от ТЭЦ. Эти небольшие территории питают и обогревают автономные модульные котельные и когенерационные установки.

«Когенерационная установка — это мини-ТЭЦ, которая производит электричество и дает тепло одновременно. В Харькове ТЭЦ-5 — это самое дешевое тепло. Но в войну все изменилось. Сейчас уже третий год делаем то, чтобы если попадет, а уже попадало несколько раз в ТЭЦ-5, и она закроется, ну и другие наши ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, чтобы была возможность дать людям и электричество, и тепло», — объясняет эксперт по монтажу децентрализованного энергооборудования Юзеф Броневский.

Фирма Броневского занимается в том числе монтажом котельных и когенерационных установок. По его словам, первым делом децентрализованным энергооборудованием оснащают критические и социальные объекты.

«Год назад это мэр говорил в эфире, я могу повторить, было где-то более 30 таких установок. Установлено практически на всех крупных больницах котельные вместе с этими установками. Много объектов водоснабжения, канализационных. Это то, без чего город жить не может», — говорит специалист.

Ценное энергооборудование покупают за границей, добавляет Броневский: «Около миллиона долларов стоит мини-электростанция 3-4 МВт, 5 МВт. Мы ставим где-то 1,5-2 МВт. Ну тоже 20-30 миллионов гривен они стоят».

Специалист подчеркивает: «Сейчас дефицит этих установок. Но Харьков не пасет задних, а может и лидер в этом направлении. И эту зиму мы пройдем, мы уверены. Надеемся, что мы победим в этой войне за тепло и электричество».

Эксперты отмечают: из-за высокого спроса в мире украинские города соревнуются за это оборудование.

«Для Киева была возможность получить девять котельных. Но Харьков взял у производителя и их перехватил за границей. Харьков работает над тем, чтобы в каждом районе появилась своя модульная котельная. Харьков в позапрошлом году провел на 2,2 миллиарда гривен тендеров для обеспечения газопоршневыми установками. Это крупные промышленные генераторы насосной группы для харьковского водоканала. Чтобы независимо от того, будет ли город иметь стабильное электроснабжение, мы понимаем, в какое время мы живем, или не будет, харьковчане будут с водой», — рассказал Станислав Игнатьев.

Котельная сама по себе только греет воду, а чтобы прокачать ее по трубам в квартиры в случае отключения света, нужны насосы. Ток дает газопоршневая установка, объясняет энергоэксперт: «Харьков работает и за счет доноров, и за счет благотворительных организаций, и за счет государственного и местного бюджетов на закупку модульных котельных и газопоршневых установок. То есть строится общая модель отдельных тепловых районов, в котором в каждом есть котельные, обеспеченные резервным питанием электрической энергией, и суммарно они будут давать тепло в каждый дом».

Игнатьев добавляет: прифронтовой статус дает Харькову преимущества при распределении электроэнергии.

«Если будет, например, отключаться тыловой Ужгород, то при равном дефиците электрической энергии Харьков будет оставаться с электроснабжением. То есть это специальный статус, который позволяет Харькову быть более и более энергонезависимым», — подчеркивает эксперт.

План стойкости, финансирование и защита оборудования

Мероприятия по подготовке к зиме местные власти по всей Украине внесли в так называемые «планы стойкости», чтобы получить на них деньги от государства. Синегубов весной объявил: Харьковщине на пассивную защиту полтысячи объектов и дополнительную генерацию нужно более 32 миллиардов гривен. В Минразвития сообщили об обустройстве 86 элементов защиты на ключевых объектах региона. И после «прилетов» в планы добавляются новые объекты, объяснял начальник ХОВА.

«Подчеркиваю. Мы в условиях ограниченного финансового ресурса государства получили полное финансирование наших «планов стойкости». Это защита нашей энергетики, защита энергогенерирующих и теплогенерирующих предприятий. Это защита транзита электроэнергии, это децентрализация системы отопления», — заверяет Синегубов.

Новое оборудование, говорит Юзеф Броневский, сразу обеспечивают определенной защитой: «Сейчас без этого невозможно. Против баллистики ничего ты не сделаешь, но против «Шахедов» и маленьких дронов сейчас обязательно это делается. Надеемся, что это поможет».

Отопительный сезон: стартовые условия и самоподготовка

«Рекомендация правительства начинать отопительный сезон не ранее 1 ноября. Далее, конечно, будем смотреть и на температурный режим, и на военное положение. Понимаем, что в некоторых громадах мы уже будем запускать отопление через децентрализацию, то есть не от основных, скажем так, мощностей», — сообщил Синегубов.

Терехов уже отчитался: социальные учреждения Харькова готовы к подключению тепла на 100%.

«Мы готовились. Да, есть удары, есть определенные возможности наши, определенные возможности энергетической системы. А я хочу напомнить, что энергетическая система не принадлежит Харькову. Да, мы делаем отдельные «энергетические острова», будем работать дальше и делать их. Но были и попадания в ТЭЦ-5. Хочу напомнить, что ТЭЦ-5 — частная собственность, и сегодня необходимо уделить большое внимание, чтобы что-то сделать, чтобы она вообще существовала», — подчеркнул городской голова в эфире нацмарафона.

Поэтому чиновники советуют жителям готовить и автономные бытовые решения.

«Когда мы говорим, что люди должны подготовиться еще и самостоятельно — это правда, мы все живем в условиях войны. Пауэрбанки, какие-то аккумуляторные батареи, какие-то еще средства индивидуальные, которые могут улучшить стойкость своего жилья», — подчеркивает начальник ХОВА.

Старт отопительного сезона прежде всего зависит от погоды. Традиционно его начинают, когда средняя температура воздуха в течение трех суток подряд составляет 8 градусов тепла или ниже. Будет ли работать ТЭЦ-5 и как покажут себя «энергетические острова» — узнаем совсем скоро.