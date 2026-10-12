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ТЭЦ-5 повреждена критически — Синегубов (видео)

Записано 17:42   12.10.2026
Оксана Горун
ТЭЦ-5 повреждена критически — Синегубов (видео) Фото: пресс-служба ТЭЦ-5

Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о существенных последствиях российского ракетного удара по ТЭЦ-5 под Харьковом. Однако заверил: «Мы знаем, что делать».

«Информировать мы не будем врага о последствиях его террора. Да, действительно, предприятие повреждено, повреждено критически. Сейчас делаем все возможное, чтобы население не чувствовало на себе отключения электроэнергии и все остальное», — сказал Синегубов в эфире нацмарафона.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

В то же время начальник ХОВА заверил, что и в таком ударе «нет ничего нового».

«Враг продолжает террор местного населения, бьет по энергетической системе. Я скажу так: и без приближения к зимнему отопительному сезону, даже и летом. И сейчас он постоянно производит свои удары по энергетическим предприятиям и сетям. Поэтому мы знаем, что делать. Принимаем все необходимые меры по оперативной ликвидации последствий. И, конечно, по возможности — по восстановлению тех или иных направлений повреждений», — сказал Синегубов.

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Напомним, 11 октября российская армия массированно ударила «Бандеролями» по Песочину и ТЭЦ-5. В поселке погибли три человека, пострадавших — более 20.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2026 в 17:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о существенных последствиях российского ракетного удара по ТЭЦ-5 под Харьковом. Однако заверил: «Мы знаем, что делать»".