За 10 месяцев 2026 года в Харьковской области зарегистрировано 845 случаев вирусных гепатитов В и С, более 90% из которых – хронические формы. ВИЧ-инфекцию в этом году диагностировали почти у 350 человек.

Гендиректор Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота призвала жителей Харьковщины пройти тестирование на ВИЧ и вирусные гепатиты, не дожидаясь появления симптомов.

«ВИЧ и вирусные гепатиты могут годами протекать бессимптомно. Чем позже человек узнает о заболевании, тем выше риски развития осложнений. В то же время, современное лечение позволяет людям, живущим с ВИЧ, вести полноценную жизнь, гепатит С можно полностью вылечить, а гепатит В – эффективно контролировать», – сказала Любовь Махота на брифинге в ХОВА.

По ее словам, за предыдущие три года, с 2023 по 2025-й, в области зарегистрировано 3752 случая вирусных гепатитов В и С, из которых 308 — острые формы и 3444 — хронические. Показатели заболеваемости острым гепатитом В и хроническими формами гепатитов В и С в области превышают средние по Украине.

Гендиректор ХОЦКПБ считает, что вакцинация против вирусного гепатита В помогает формировать длительный иммунитет и предотвращает развитие тяжелых осложнений. Вакцинация предусмотрена Национальным календарем профилактических прививок для детей, а также рекомендована всем невакцинированным взрослым, особенно людям из групп повышенного риска.

Где пройти тестирование на ВИЧ и вирусные гепатиты?

В первую очередь можно обратиться к своему семейному врачу. Также конфиденциально пройти тестирование на ВИЧ можно:

в отделении профилактики и борьбы со СПИДом (г. Харьков, ул. Борьбы, 6);

в кабинетах доверия при районных больницах области;

во время выездов мобильной амбулатории Харьковского ОЦКПХ.

Ближайший пункт тестирования можно найти на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Напомним, в Харькове и области все чаще у детей диагностируют туберкулез органов діхания, сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней. Также растет доля больных с бактериовыделением и количество случаев с тяжелым течением.