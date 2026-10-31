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Все больше детей вакцинируют от смертельной болезни в Харьковской области

Здоровье 07:30   31.10.2026
Оксана Якушко
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Все больше детей вакцинируют от смертельной болезни в Харьковской области Фото: NARA and DVIDS Public Domain Archives

На Харьковщине растет количество прививок от менингококковой инфекции, сообщила МГ «Объектив» Любовь Махота, гендиректор ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» и главный санитарный врач Харьковской области.

Прививки против менингококковой инфекции относятся к рекомендованным, а не к обязательным. Вакцина «Бексеро», которая защищает от менингококка серогруппы B (имеющей самый высокий уровень смертности – прим. ред.), зарегистрирована в Украине еще в 2022 году. До этого времени родители ездили в страны ЕС, чтобы привить детей «Бексеро».

«В Харьковской области наблюдается рост количества зарегистрированных прививок против менингококковой инфекции. По данным дашборда Национальной службы здоровья Украины, в 2024 году в электронную систему здравоохранения внесли 1568 записей о проведенных прививках, в 2025 году — 1 994, а за неполные 10 месяцев 2026 года — уже 2 550. Подавляющее большинство этих прививок приходится на детей», — рассказала Любовь Махота.

Приведенная статистика охватывает все вакцины против менингококковой инфекции, поэтому определить количество детей, привитых именно вакциной «Бексеро», по этим данным невозможно, отметила главный санитарный врач Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2026 в 07:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине растет количество прививок от менингококковой инфекции, сообщила МГ «Объектив» Любовь Махота, главный санитарный врач Харьковской области.".