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Тропические лихорадки и экзотические паразиты: откуда их везут на Харьковщину

Здоровье 19:54   30.10.2026
Оксана Якушко
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Тропические лихорадки и экзотические паразиты: откуда их везут на Харьковщину Изображение создано ИИ

Редкие экзотические болезни в этом году завезли в Харьков из США и Сейшельских островов, рассказала МГ «Объектив» Любовь Махота, гендиректор ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» и главный санитарный врач Харьковской области.

Полномасштабное вторжение не повлияло на заболеваемость тропическими болезнями, кроме малярии.

«Во время эпидемии СОVID-19 из-за уменьшения туристических и зарубежных поездок количество случаев малярии сократилось вдвое – с 12 до 5-6 в год. А сейчас, во время полномасштабного вторжения, ежегодно регистрируют 1-2 завозных случая малярии», — сообщила Любовь Махота.

На территории Харьковской области, как и в довоенные времена, периодически фиксируют единичные случаи геморрагических лихорадок у людей, инфицированных за пределами Украины.

«В 2025 году в области впервые зарегистрировали случай анкилостомидоза – паразитарной болезни, распространенной в тропиках. Также в 2024 году диагностировали завозной случай лихорадки Западного Нила – больная посещала несколько стран на юге Европы. В текущем году – по одному случаю лихорадки Западного Нила и лихорадки Чикунгунья. Инфицирование больных произошло в США и на Сейшельских островах», — рассказала главный санитарный врач Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2026 в 19:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Редкие экзотические болезни в этом году завезли в Харьков из США и Сейшельских островов, рассказала МГ «Объектив» Любовь Махота, главный санитарный врач Харьковской области.".