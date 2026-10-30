Как война повлияла на опасную болезнь, атаковавшую детей в садах и школах

Каждую осень в довоенное время часто фиксировали в детсадах и школах вспышки ротовирусной инфекции, которая укладывала на больничные койки десятки малышей.

Но война внесла свои коррективы – вспышки ротавирусной инфекции в области не регистрировали в 2026 году, сообщила МГ «Объектив» Любовь Махота, гендиректор ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» и главный санитарный врач Харьковской области.

«Всего за 9 месяцев текущего года в области зарегистрировали 14 единичных случаев ротавирусной инфекции», – рассказала Любовь Махота.