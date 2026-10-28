Live
  • Чт 29.10.2026
  • Харьков  +13°С
  • USD 45.59
  • EUR 50.77

Грипп в Украине: когда в аптеках появится вакцина и почему ее до сих пор нет

Здоровье 19:57   28.10.2026
Оксана Якушко
Подпишитесь на нас в Google
Грипп в Украине: когда в аптеках появится вакцина и почему ее до сих пор нет Фото: Pixnio

Вакцина от гриппа традиционно появлялась в продаже в сентябре, до старта эпидсезона. С чем связана задержка, МГ «Объектив» рассказала Любовь Махота, главный санитарный врач Харьковской области.

К сожалению, по состоянию на данный момент вакцины против гриппа в Украине отсутствуют, констатирует Любовь Махота.

«По информации Министерства здравоохранения Украины, первая партия (около 400 тысяч доз) должна прибыть в Украину в ноябре текущего года, пройти необходимый лабораторный контроль, и только после этого появиться в продаже и пунктах прививок», — сообщила главный санитарный врач Харьковской области.

Вакцина отсутствует из-за того, что ВОЗ обновила рекомендации по составу трехвалентной вакцины на эпидемический сезон 2026-2027 годов. Поэтому производители (в частности, в Европе) вынуждены были перестраивать производственные процессы и задержали поставки, объяснила Любовь Махота.

Вакцинация от гриппа остается единственным эффективным способом избежать заболевания или перенести его в легкой форме.

Напомним, в Харьковской области уже несколько недель наблюдается постепенный сезонный рост заболеваемости. По результатам лабораторных исследований среди обследованных обнаружили циркуляцию респираторных вирусов и только у одного больного вирус гриппа типа А. Также стало известно, какие штаммы гриппа будут циркулировать во время эпидсезона 2026-2027 года.

Читайте также: Что со светом в Харькове: ответ мэрии и облэнерго

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Трагедия в Днепре: дрон ударил по электропоезду, десяток погибших
Трагедия в Днепре: дрон ударил по электропоезду, десяток погибших
29.10.2026, 12:25
Новости Харькова — главное 29 октября: оккупанты обстреливали город, фронт
Новости Харькова — главное 29 октября: оккупанты обстреливали город, фронт
29.10.2026, 13:11
Светомаскировка в Украине возвращается? Россия готовит новое вооружение
Светомаскировка в Украине возвращается? Россия готовит новое вооружение
29.10.2026, 09:52
Удары по Харькову и пригороду: из-за «прилета» БпЛА пострадала целая семья
Удары по Харькову и пригороду: из-за «прилета» БпЛА пострадала целая семья
29.10.2026, 10:16
РФ терроризирует Харьков: мэр сообщил о трех «прилетах», есть пострадавший
РФ терроризирует Харьков: мэр сообщил о трех «прилетах», есть пострадавший
29.10.2026, 07:56
Харьковщина приходит в себя после атак: как устраняют последствия (фото)
Харьковщина приходит в себя после атак: как устраняют последствия (фото)
29.10.2026, 13:36

Новости по теме:

29.10.2026
Почему в Украине не вакцинируют от COVID-19
28.10.2026
Какие штаммы гриппа будут циркулировать в эпидсезоне 2026-2027 года в Украине
27.10.2026
Какой вид гриппа зафиксировали на Харьковщине и сколько заболевших: детали
19.10.2026
Более 334 тысяч приманок разложили на территории Харьковщины: для чего
08.10.2026
Более 100 тыс. приманок разбросали в четырех районах Харьковщины


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Грипп в Украине: когда в аптеках появится вакцина и почему ее до сих пор нет», то посмотрите больше в разделе Здоровье на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 октября 2026 в 19:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вакцина от гриппа обычно появлялась в продаже в сентябре, до старта эпидсезона. С чем связана задержка, Объективу рассказала Любовь Махота, главный санврач Харьковской области.".