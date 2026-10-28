Грипп в Украине: когда в аптеках появится вакцина и почему ее до сих пор нет

Вакцина от гриппа традиционно появлялась в продаже в сентябре, до старта эпидсезона. С чем связана задержка, МГ «Объектив» рассказала Любовь Махота, главный санитарный врач Харьковской области.

К сожалению, по состоянию на данный момент вакцины против гриппа в Украине отсутствуют, констатирует Любовь Махота.

«По информации Министерства здравоохранения Украины, первая партия (около 400 тысяч доз) должна прибыть в Украину в ноябре текущего года, пройти необходимый лабораторный контроль, и только после этого появиться в продаже и пунктах прививок», — сообщила главный санитарный врач Харьковской области.

Вакцина отсутствует из-за того, что ВОЗ обновила рекомендации по составу трехвалентной вакцины на эпидемический сезон 2026-2027 годов. Поэтому производители (в частности, в Европе) вынуждены были перестраивать производственные процессы и задержали поставки, объяснила Любовь Махота.

Вакцинация от гриппа остается единственным эффективным способом избежать заболевания или перенести его в легкой форме.

Напомним, в Харьковской области уже несколько недель наблюдается постепенный сезонный рост заболеваемости. По результатам лабораторных исследований среди обследованных обнаружили циркуляцию респираторных вирусов и только у одного больного вирус гриппа типа А. Также стало известно, какие штаммы гриппа будут циркулировать во время эпидсезона 2026-2027 года.