В Харькове уволился директор департамента, отвечающий за восстановление – ХАЦ

На прошлой неделе с должности директора департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета уволился Константин Лыска. Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на источники в политических кругах.

Антикоррупционеры напоминают: Лыска пришел в городской совет в 2023 году, сначала как заместитель директора этого департамента.

«Лыска — экс-работник Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области. В 2018 году он работал в должности главного инспектора строительного надзора отдела по работе с разрешительными документами ГАСИ», — добавили в ХАЦ.

Напомним, ранее с должности директора КП «Харьковские тепловые сети» уволился Василий Скопенко, сообщала ОО «Харьковский антикоррупционный центр». По данным антикоррупционеров, теперь предприятие возглавит Евгений Кауркин.