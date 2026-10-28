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В Харькове уволился директор департамента, отвечающий за восстановление – ХАЦ

Общество 12:18   28.10.2026
Виктория Яковенко
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В Харькове уволился директор департамента, отвечающий за восстановление – ХАЦ

На прошлой неделе с должности директора департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета уволился Константин Лыска. Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на источники в политических кругах.

Антикоррупционеры напоминают: Лыска пришел в городской совет в 2023 году, сначала как заместитель директора этого департамента.

«Лыска — экс-работник Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области. В 2018 году он работал в должности главного инспектора строительного надзора отдела по работе с разрешительными документами ГАСИ», — добавили в ХАЦ.

Напомним, ранее с должности директора КП «Харьковские тепловые сети» уволился Василий Скопенко, сообщала ОО «Харьковский антикоррупционный центр». По данным антикоррупционеров, теперь предприятие возглавит Евгений Кауркин.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2026 в 12:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На прошлой неделе с должности директора департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета уволился Константин Лыска.".