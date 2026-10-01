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В «Харьковских тепловых сетях» новый руководитель: кто возглавил КП

Общество 13:51   01.10.2026
Виктория Яковенко
В «Харьковских тепловых сетях» новый руководитель: кто возглавил КП Фото: ХАЦ

Василий Скопенко уволился с должности директора КП «Харьковские тепловые сети», сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр». По их данным, теперь предприятие возглавит Евгений Кауркин.

«О смене руководителя стало известно из аналитической системы YouControl. По данным реестра, Скопенко уволился еще 4 сентября, сразу руководительницей стала Елизавета Слизченко. А уже 15 сентября директором назначили Кауркина, ранее являвшегося техническим директором «Тепловых сетей» и возглавлявшего «Харьковводоканал», — рассказали антикоррупционеры.

ХАЦ напоминает, что Скопенко назначили гендиректором теплосетей 2 февраля 2021 года.

Напомним, 30 апреля 2025 года на сессии Харьковского горсовета приняли решение о реорганизации КП «Харьковводоканал» путем присоединения к КП «Харьковские тепловые сети». После завершения процедуры новое предприятие будет работать под названием КП «Харьковские технологические сети».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2026 в 13:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Василий Скопенко уволился с должности директора КП «Харьковские тепловые сети», сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр».".