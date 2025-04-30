«ХТС» и «Харьковводоканал» объединили: зачем, подробности

КП «Харьковводоканал» реорганизовали путем присоединения к КП «Харьковские тепловые сети» Решение приняли на внеочередной сессии горсовета 30 апреля.

По данным мэрии, «ХТС» является правопреемником всего имущества, прав и обязанностей КП «Харьковводоканал», и после завершения процедуры реорганизации оно сменит название на КП «Харьковские технологические сети».

«Такая реорганизация будет способствовать комплексному использованию материальных ресурсов для оптимального предоставления коммунальных услуг, позволит не повышать тарифы во время военного положения и в течение определенного времени после его прекращения, а также обеспечит предоставление качественных и бесперебойных коммунальных услуг», — пояснили в мэрии.

Кроме того, во время сессии депутаты приняли оказать возвратную финансовую помощь для обеспечения стабильной работы трех коммунальных предприятий.

«Такую помощь получат КП «Харьковский метрополитен» (400 млн грн), КП «Харьковводоканал» (286 млн грн) и КП «Харьковские тепловые сети» (119 млн грн). Также депутаты утвердили Порядок предоставления возвратной финпомощи, согласно которому коммунальным предприятиям не будут начисляться проценты или другие виды компенсаций в виде платы за использование таких средств», — добавили в горсовете.