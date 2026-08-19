Без воды останутся жители трех районов Харькова в четверг: адреса

Холодную воду отключат в частях Индустриального, Немышлянского и Слободского районов с 8:00 до 20:00 20 августа.

Об этом сообщает КП «Харьковводоканал». Причина – проведение плановых работ по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Водоснабжение будет прекращено в части Индустриального района, ограниченной: ул. Свистуна, железнодорожным полотном, ул. Пятихатская, ул. Л. Пастера, пер. 1-м Котласским, ул. Зеленодольской, ул. В. Клочкова, ул. Днестровской, пос. Новозападным, а также пос. Затишье;

Немышлянского района, ограниченной: ул. Свистуна, ж/д полотном, пер. Енакиевским, ул. Енакиевской, пр. Велозаводским, ул. Высокогорной, ул. Ясеневой, пр. Тракторостроителей, пр. Героев Харькова, ул. Харьковских дивизий, пос. Новозападным;

Слободского района, ограниченной: ул. Танкопия, пр. П. Григоренко, пр. Байрона, ул. Ньютона, ул. Садовопарковой, ул. Харьковских дивизий до ул. Танкопия.

Напомним, более чем в три раза поднимут тарифы на воду и канализацию в Харькове. О повышении цен на холодное водоснабжение и водоотвод сообщила пресс-служба КП «Харьковские тепловые сети». Тарифы планируется повышать в два этапа – с 1 октября этого года и 1 января следующего. Коммунальщики подчеркнули, что даже после второго этапа повышения тарифов харьковчане будут платить за эти услуги гораздо меньше, чем жители многих украинских городов.

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