Live
  • Сб 03.10.2026
  • Харьков  +13°С
  • USD 44.83
  • EUR 50.7

Устроил ночной дебош возле многоэтажки в Харькове: мужчине вручили подозрение

Происшествия 12:31   03.10.2026
Виктория Яковенко
Устроил ночной дебош возле многоэтажки в Харькове: мужчине вручили подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении в хулиганстве мужчине, который, по данным следствия, громко кричал, ругался и повредил автомобиль вблизи многоэтажки в Харькове.

Событие произошло ночью еще 16 июня, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«50-летний мужчина, находясь вблизи дома, начал громко кричать, бить по входной двери подъезда и высказываться нецензурной бранью в адрес местных жителей, пытавшихся прекратить его действия. Не реагируя на замечания, нарушитель подошел к припаркованному автомобилю и сломал зеркало заднего вида», — отметили в полиции.

Владелице авто нанесен ущерб более чем на 5,3 тыс. грн.

Если вину мужчину докажут, ему грозит наказание в виде штрафа, пробационного надзора или ограничения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, правоохранители вручили подозрения семи парням, которые, по данным следствия, под градусом устроили погром в общежитии в Индустриальном районе и травмировали местную жительницу.

Читайте также: На Харьковщине автомобиль насмерть сбил на «зебре» 10-летнюю девочку

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова — главное 3 октября: 16 атак на фронте, серия ударов по Изюму
Новости Харькова — главное 3 октября: 16 атак на фронте, серия ударов по Изюму
03.10.2026, 12:33
Вынесли собаку из дома: первые минуты после удара КАБов по Харькову (видео)
Вынесли собаку из дома: первые минуты после удара КАБов по Харькову (видео)
03.10.2026, 07:03
Сегодня 3 октября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 октября 2026: какой праздник и день в истории
03.10.2026, 06:00
49 пострадавших, пятеро погибших: чем атаковала РФ Харьковщину за сутки
49 пострадавших, пятеро погибших: чем атаковала РФ Харьковщину за сутки
03.10.2026, 09:03
Взрывы в Харькове: ударили КАБы, погибшие и пострадавшие (дополняется)
Взрывы в Харькове: ударили КАБы, погибшие и пострадавшие (дополняется)
02.10.2026, 19:33
Смертельный удар КАБами; мрачный прогноз NYT для Харькова – итоги 2 октября
Смертельный удар КАБами; мрачный прогноз NYT для Харькова – итоги 2 октября
02.10.2026, 23:00

Новости по теме:

03.10.2026
Вынесли собаку из дома: первые минуты после удара КАБов по Харькову (видео)
03.10.2026
Новости Харькова — главное 3 октября: 16 атак на фронте, серия ударов по Изюму
02.10.2026
Смертельный удар КАБами; мрачный прогноз NYT для Харькова – итоги 2 октября
02.10.2026
По Харькову ударил БпЛА: горит авто
02.10.2026
Права «под ключ»: экс-правоохранитель в Харькове требовал 15 тысяч – следствие


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Устроил ночной дебош возле многоэтажки в Харькове: мужчине вручили подозрение», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 октября 2026 в 12:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении в хулиганстве мужчине, который, по данным следствия, громко кричал, ругался и повредил автомобиль вблизи многоэтажки в Харькове.".