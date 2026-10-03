Устроил ночной дебош возле многоэтажки в Харькове: мужчине вручили подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении в хулиганстве мужчине, который, по данным следствия, громко кричал, ругался и повредил автомобиль вблизи многоэтажки в Харькове.

Событие произошло ночью еще 16 июня, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«50-летний мужчина, находясь вблизи дома, начал громко кричать, бить по входной двери подъезда и высказываться нецензурной бранью в адрес местных жителей, пытавшихся прекратить его действия. Не реагируя на замечания, нарушитель подошел к припаркованному автомобилю и сломал зеркало заднего вида», — отметили в полиции.

Владелице авто нанесен ущерб более чем на 5,3 тыс. грн.

Если вину мужчину докажут, ему грозит наказание в виде штрафа, пробационного надзора или ограничения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, правоохранители вручили подозрения семи парням, которые, по данным следствия, под градусом устроили погром в общежитии в Индустриальном районе и травмировали местную жительницу.