Выносили людей, животных и цветы – Горбунова-Рубан о Харькове в 2022-м

В начале большого вторжения РФ в Харькове осталось 40% врачей, а одиноких пенсионеров искали по многоэтажкам с полицией и ГСЧС. Как устоял город и как быстро удалось его «пересобрать» в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом в интервью МГ «Объектив» рассказала бывшая заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

Что касается ответственности, то это всегда было основным измерением моей работы, отмечает Светлана Горбунова-Рубан. Сегодня она возглавляет коммунальное учреждение «Консультативно-кризисный центр «Ответственное отцовство» и является депутатом Харьковского горсовета, а в прошлом 28 лет работала в муниципалитете – с 1997 года в должности руководителя управления труда и социальной защиты населения, а в 2010-м возглавила Департамент вопросов здравоохранения и стала вице-мэром.

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В первые месяцы войны в Харькове осталось около 40% врачей

«Я работаю непосредственно с людьми, практически face to face. Очень часто это ситуации, когда нужно действовать срочно. А во время полномасштабной войны эти срочные сигналы стали поступать ежеминутно. Очень тяжелыми были первые месяцы войны: мы пытались понять, как нам организоваться, потому что практически рухнула вся система. Люди уехали, специалисты, врачи, медсестры, социальные работники. А здесь нужно оказывать медицинскую помощь раненым людям. Но это та практика, которой еще не было у наших врачей, потому что появились осколочные ранения, контузии, посттравматические синдромы», – вспоминает первые недели полномасштабного вторжения Горбунова-Рубан.

В первые месяцы войны врачей в Харькове осталось около 40%, социальных работников немногим более 65%. Но уже в начале марта сформировалось полное понимание, кто где находится и кто что может делать. Все руководители больниц остались на своих рабочих местах. Поскольку транспорт не работал, они составили графики для тех, у кого были свои автомобили: кто кого утром забирает из коллег. И, таким образом, врачи и медсестры добирались до работы.

«Те медики, которые не могли даже так добраться до места работы, просто вместе с семьями приезжали в больницу, работали там 24 на 7 и принимали тех, кто нуждался в медицинской помощи. И я хочу сказать, что врачи семьями так долго жили», – рассказывает экс вице-мэр.

За закрытыми дверями находили заброшенных пенсионеров и животных

Едва ли не самой тяжелой была ситуация для пожилых и одиноких людей, оставшихся без поддержки. В то время в Харькове официально жили 5 тысяч человек, которые находились дома и нуждались в социальной помощи. Из них 1200 были не выходящими из своего дома и еще около 820 прикованных к постели людей. У многих из них родственники, которые ухаживали за пожилыми людьми, уехали из Харькова.

«А старики остались, потому что не захотели ехать из своих квартир, которые были у них единственной ценностью за всю жизнь. Или мобильная часть семьи не смогла взять с собой пожилого человека, потому что он был тяжело болен или прикован к постели. Еще была надежда, что это ненадолго: вот мы сейчас выедем на несколько дней, ну, может, на пару недель, и скоро вернемся, и все будет, как и было… Так что мы вместе с волонтерами, социальными работниками, работниками ГСЧС обходили наши дома, 16-этажные, 9-этажные. Ну что лифты стали, это понятно. Мы стучали в дверь, понимая, что там кто-нибудь может быть. И очень радовались, когда кто-то отзывался с той стороны. Если человек не мог нам открыть дверь, то ГСЧС помогала и полиция тоже. И мы выносили тогда из квартир людей, которые просили о помощи и не дождались ее, потому что никто не знал, что они находятся за этой дверью. И кошек находили, и собак, которые выли за дверью, и цветы выносили в подъезды, чтобы кто-то потом их смог поливать, и рыбок выносили», — делится воспоминаниями Светлана Горбунова-Рубан.

Тогда она установила контакт с областным домом-интернатом в Харькове. Там были свободные койко-места, и Горбунова-Рубан направила в это заведение почти 100 харьковчан, оставшихся один на один с войной и старостью.

«Это была сила, которую я за все времена работы не встречала»

Большой опорой в первые месяцы войны в Харькове стали волонтеры. Харьковчане очень быстро организовались и начали помогать людям, особенно та часть горожан, которая имела какой-то малый или средний бизнес, свои автомобили и понимание, что рядом есть люди, нуждающиеся в помощи, подчеркивает экс вице-мэр. Едва ли не сразу на связь вышли те волонтеры, общественные организации и благотворительные фонды, с которыми в Харькове сотрудничали еще до полномасштабной войны.

«Они звонили по телефону, и вопрос был один: чем помочь? Первую волну эвакуации практически организовали волонтеры. Люди вывозили на своих автомобилях бесплатно и семьи с детьми, и семьи с людьми с инвалидностью. Я помню эвакуацию, когда мы отправляли незрячих, когда мы помогали уехать нашим инвалидам, которые не слышат. Волонтеры работали практически 24 на 7 на вокзале, потому что все время подавались эвакуационные поезда, куда нужно было людей посадить, помочь им с их вещами, колясками, тележками», — рассказывает Горбунова-Рубан.

В то время волонтеры очень тесно сотрудничали с больницами и социальными учреждениями – обеспечивали горячим питанием врачей, социальных работников и пациентов.

«Это была такая патриотическая сила, которая всех нас сплотила, которой я за все время своей работы не чувствовала!» — эмоционально говорит экс-чиновник.

«Вся моя семья со мной, в Харькове»

Рядом со мной в это время работала моя семья, рассказывает Светлана Горбунова-Рубан.

«Все в Харькове все работают. Для нас, как и для многих людей, харьковчан, это стало городом силы, который мы не сможем покинуть ни при каких обстоятельствах. Не хотим даже об этом думать. Это политика моей семьи, и это политика многих наших друзей, знакомых, людей, которые вместе с нами проживают все харьковские дни», – говорит чиновник.

Ее внуки, которые имели собственные автомобили, выполняли поручения – отвозили лекарства, питание или транспортировали людей в больницу.

«Жена моего внука работала фельдшером на скорой помощи и училась в медицинском университете. Когда началась война, она была дома два дня, не знала, что делать и как себя вести. А тут телефонный звонок со «скорой», говорят: «Александра, быстро приходи, некому садиться в машины». Нет людей, потому что сотрудники, жившие в пригороде, не смогли добраться. И Александра, как пошла на «скорую», так и работала — пока не закончила интернатуру и не стала анестезиологом-реаниматологом. И она сегодня работает в реанимации в 17-й больнице. А мой внук, ее муж, он работал в горсовете, в департаменте контроля, а когда началась война, этот департамент закрыли, потому что контролировать пока было нечего. И он пошел водителем на скорую, там водители нужны, сказал: «Я буду с Сашей работать». Он работает на «скорой» по настоящее время. Он окончил Академию государственного управления до войны, а за войну, когда начал работать на «скорой», поступил в медицинский колледж и уже получил диплом фельдшера», – рассказывает Горбунова-Рубан.

Несмотря на абсолютную любовь к родному городу, чиновнице все же пришлось его оставить на время. В середине июля она пришла к мэру Игорю Терехову с просьбой уволить ее, потому что чувствовала себя нетрудоспособной.

«У меня был тяжелый посттравматический синдром, я дважды попала под обстрелы, потому что все время по городу передвигалась на автомобиле вместе со своим водителем. Я была в очень плохом состоянии», — вспоминает экс вице-мэр.

Вместо этого Терехов отправил свою заместительницу в отпуск с условием: если не сможет восстановиться, тогда уже уволит. Но уже в августе Горбунова-Рубан вернулась к делам.

«Я была очень рада, я очень хотела работать. Я впервые поняла, что такое перезагрузка», – говорит экс вице-мэр.

«Люди меня не уволили, они звонят по-прежнему»

На женщин после войны ляжет огромное бремя и огромная ответственность, прогнозирует Горбунова-Рубан. Ведь именно они станут основой украинского общества.

«Справятся ли женщины после войны? Справятся! Справятся те женщины, у которых есть дети, потому что ответственность женщины за детей во время войны изменилась. То, как сегодня наши женщины работают, воспитывают детей, ждут своих воюющих мужчин, опекают пожилых людей, которых вокруг стало значительно больше, и от этого некуда деться», — говорит экс-чиновник.

Свою миссию она видит в продолжении социальной работы с семьями. И, несмотря на то, что ушла с должности вице-мэра, не считает, что теперь имеет меньше возможностей или влияния.

«Люди же меня не уволили. Они ко мне как звонили по телефону, так и звонят. Я уже иногда шучу, что мой телефон написан на заборе. Мой мир не стал меньше, он просто стал другим. А еще у меня остались мои друзья, коллеги, с которыми я работала, будучи вице-мэром и начальником управления соцзащиты. Я ни с ним не конфликтовала, я красиво ушла», — подводит итоги Светлана Горбунова-Рубан.