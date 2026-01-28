В Украине выросла средняя пенсия: сколько получают на Харьковщине – аналитика
Средняя пенсия в Украине составляет 6544 грн. Самые большие выплаты у пожилых людей из Киева, самые маленькие — в западных регионах. В Харьковской области получат немного меньше, чем в среднем по стране. Об этом говорит аналитика «Опендатабот».
«За год выплата выросла на 13%. Впрочем, такие пенсии имеют не все: более трети пенсионеров получают около 3250 грн. Следует отметить, что за год доля таких пенсионеров сократилась с 44 до 35%. Еще 15% пенсионеров получают выплаты более 10 тыс. грн, а средний размер пенсии в этой группе достигает 16 тыс. грн. Еще 30% украинцев на пенсии живут в среднем на 6860 грн, а каждый пятый получает около 4,5 тыс. грн в месяц. В то же время, 63 тыс. пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума, а 261 тыс. украинцев живут именно на этот минимум: 2361 грн», — отметили аналитики.
По их данным, средняя пенсия в Харьковской области составляет 6540 гривен. В регионе проживают 687 тысяч пожилых людей.
В столице размер средней пенсии составляет почти 9 тыс. грн. Самые низкие выплаты в Тернопольской области: около 5 тыс. грн.
