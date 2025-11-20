Сколько женщин открыли бизнес на Харьковщине в этом году: инфографика
В Харьковской области с начала года 10703 женщины открыли ФЛП. Всего в Украине – более 153 тысяч. Это 61% всех новых регистраций, информирует ресурс «Опендатабот».
Каждый третий новый женский бизнес открывается в сфере розничной торговли – 49,7 тысячи. Также в топах индивидуальные услуги, оптовая торговля, образование и бизнесы в сфере питания.
«В то же время бьюти-сфера продолжает быть одним из самых динамичных направлений женского предпринимательства. Так, 88% новых предпринимателей, открывших свой бизнес в сфере предоставления индивидуальных услуг – женщины. Из них 77% приходится на салоны красоты, парикмахерской, студии по уходу», — добавили аналитики.
Напомним, ранее в Харьковском горсовете информировали, что в течение января-октября 2025 года 9861 предприниматель изъявил желание открыть собственное дело и официально зарегистрировал бизнес в городе. По состоянию на 1 ноября количество ФЛП в Харькове составило более 127 тысяч, тогда как на начало 2022 года их было 123,4 тысячи.
