Землю в Харькове забрали у компании: какие нарушения нашла прокуратура
Через суд громаде Харькова вернули земельный участок в центре города стоимостью более 16 млн грн.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2021 году горсовет незаконно передал в аренду ООО участок коммунальной собственности, расположенный в Киевском районе, для строительства жилого дома с административно-торговыми помещениями и паркингом со сносом нежилых зданий.
Площадь этого участка составляет более 0,2 га, а его стоимость – более 16 млн грн.
«Однако передача прошла с нарушением законодательства. В частности, вопреки требованиям Земельного кодекса Украины и Закона Украины «Об аренде земли» не были проведены земельные торги. Кроме того, установлено, что площадь застройки нежилых зданий, принадлежащих громаде на праве частной собственности, составляет лишь 27,3% от площади отводимого ему земельного участка», — выяснили правоохранители.
Поэтому, уточнили в прокуратуре, громада лишилась права более эффективно использовать эту землю и получить наивысшую плату за пользование ею.
Потому правоохранители подали иск в суд. Его удовлетворили. Сейчас государственная регистрация права аренды ООО на указанный участок отменена.
Напомним, ранее в Харькове через суд расторгли договор аренды земельного участка в Киевском районе. По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет об участке в Шевченковском переулке. Его площадь составляет 3 га, а стоимость превышает 90 млн грн. И, как говорят правоохранители, застройка здесь могла нанести ущерб проекту «Зеленый каркас», предусматривающему создание вдоль реки 11-км зеленой парковой и вело-пешеходной зоны. Кроме этого, передача земли в аренду осуществлена с нарушением – договор был заключен без проведения земельных торгов.
Читайте также: Помогала получить паспорта РФ: подозревают жительницу Купянска
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: земельный участок, земля, новости Харькова, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Землю в Харькове забрали у компании: какие нарушения нашла прокуратура», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 ноября 2025 в 14:22;