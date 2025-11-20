Землю в Харькове забрали у компании: какие нарушения нашла прокуратура

Через суд громаде Харькова вернули земельный участок в центре города стоимостью более 16 млн грн.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2021 году горсовет незаконно передал в аренду ООО участок коммунальной собственности, расположенный в Киевском районе, для строительства жилого дома с административно-торговыми помещениями и паркингом со сносом нежилых зданий.

Площадь этого участка составляет более 0,2 га, а его стоимость – более 16 млн грн.

«Однако передача прошла с нарушением законодательства. В частности, вопреки требованиям Земельного кодекса Украины и Закона Украины «Об аренде земли» не были проведены земельные торги. Кроме того, установлено, что площадь застройки нежилых зданий, принадлежащих громаде на праве частной собственности, составляет лишь 27,3% от площади отводимого ему земельного участка», — выяснили правоохранители.

Поэтому, уточнили в прокуратуре, громада лишилась права более эффективно использовать эту землю и получить наивысшую плату за пользование ею.

Потому правоохранители подали иск в суд. Его удовлетворили. Сейчас государственная регистрация права аренды ООО на указанный участок отменена.

Напомним, ранее в Харькове через суд расторгли договор аренды земельного участка в Киевском районе. По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет об участке в Шевченковском переулке. Его площадь составляет 3 га, а стоимость превышает 90 млн грн. И, как говорят правоохранители, застройка здесь могла нанести ущерб проекту «Зеленый каркас», предусматривающему создание вдоль реки 11-км зеленой парковой и вело-пешеходной зоны. Кроме этого, передача земли в аренду осуществлена ​​с нарушением – договор был заключен без проведения земельных торгов.