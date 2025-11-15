Live

На берегу реки в Харькове хотели построить дом: как помешала прокуратура

Общество 13:43   15.11.2025
Виктория Яковенко
На берегу реки в Харькове хотели построить дом: как помешала прокуратура

В Харькове через суд расторгли договор аренды земельного участка в Киевском районе.

По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет о земельном участке, который находится в Шевченковском переулке. Его площадь составляет 3 га, а стоимость превышает 90 млн грн.

И, как говорят правоохранители, застройка здесь могла нанести ущерб проекту «Зеленый каркас», предусматривающему создание вдоль реки 11-км зеленой парковой и вело-пешеходной зоны. Она должна соединить Салтовку и центр города и создать простор для отдыха и мобильности харьковчан.

«В июле 2021 года Хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры и признал недействительным договор аренды между горсоветом и ТОО на указанный земельный участок. Но в феврале 2024 года горсовет снова передал эту же землю в аренду тому же предприятию для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры», — отметили в прокуратуре.

Однако передача земли в аренду осуществлена ​​с нарушением — договор был заключен без проведения земельных торгов, подчеркнули правоохранители.

«Кроме того, в 2017 году в Государственный реестр прав на недвижимое имущество внесены сведения о регистрации права собственности на нежилые здания, расположенные на указанном участке, на основании договора купли-продажи от 2002 года. Однако, согласно информации КП «Харьковское городское бюро технической инвентаризации», оформление права собственности на указанные объекты и их инвентаризация не проводились. Кроме того, данные аэрокосмической съемки за 2002-2018 годы подтверждают, что никаких построек на момент заключения договора купли-продажи на участке не было», — добавили в прокуратуре.

Также правоохранителям поступали жалобы от местных жителей о том, что строительство на участке уже начато.

участок в Киевском районе Харькова
Фото: Харьковская областная прокуратура

«Оно ведется с нарушением санитарных и экологических норм, без необходимой проектной и разрешительной документации, что будет препятствовать свободному доступу жильцов дома к местам отдыха и зоне Журавловского гидропарка», — рассказали в прокуратуре.

Так что правоохранители повторно подали заявления в суд. Хозяйственный суд на этот раз отказал, но облпрокуратура указанное решение обжаловала.

11 ноября Восточный апелляционный хозяйственный суд пересмотрел решение первой инстанции и признал договор аренды земли недействительным.

Автор: Виктория Яковенко

Автор: Виктория Яковенко
