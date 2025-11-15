Live

Два электромобиля за 2,4 млн хотят купить коммунальщики на Харьковщине – ХАЦ

Общество 12:31   15.11.2025
Виктория Яковенко
КП в Богодухове запланировали приобрести два китайских электромобиля, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на систему публичных закупок «ProZorro».

«Коммунальное предприятие «Господар», работающее в Богодухове, объявило торги на 1,22 млн грн, чтобы купить электрический автомобиль производства Китай. Аналогичный электроавтомобиль за 1,22 млн грн собирается приобрести еще одно богодуховское коммунальное предприятие — «Центр предоставления социальных услуг», — информируют антикоррупционеры.

Отмечается, что оба предприятия выбрали одинаковые модели – белые электромобили BYD Song Plus 605km Flagship 2025 года выпуска. Аукционы запланированы на 20 ноября, а поставка – до 20 декабря этого года.

В ХАЦ подчеркивают: в автомобилях должен быть подогрев и электрорегулировка передних сидений, комбинированная обивка салона из кожи и ткани, мультимедийная система, круиз-контроль и панорамная крыша.

Антикоррупционеры взяли комментарий по этому поводу у руководителя КП «Господар» Анны Светличной. Она объяснила: машина им нужна, чтобы ездить по селам громады, например развозить повестки и решать какие-то спорные вопросы.

«Это ездят не наши сотрудники, а городской совет. А у них машины нет. А у нас только старая «Таврия», которой я не знаю сколько лет. Мне дешевле ее не выгонять из гаража, потому что она постоянно ломается. Такую модель выбрали, потому что приняли решение покупать машину не на бензине, а переходить на «электрички», потому что у нас есть солнечные панели. Я в машинах не разбираюсь, мы выбирали модель с механикой. Нужен большой клиренс. А о панорамном окне я не знаю. Белый цвет, чтобы не мыть каждый день», — рассказала Светличная.

В ХАЦ добавили, что тезис об отсутствии автомобилей в Богодуховском городском совете неправдив.

«Об этих закупках мы расскажем чуть позже. Также коммунальное предприятие «Господар» проводит торги на 2,9 млн грн на покупку пассажирского автобуса», — заявили антикоррупционеры.

