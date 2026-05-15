Еще одного ребенка забрали из семьи в Харькове: комиссия застала мать пьяной

Еще одного ребенка в Харькове комиссия в составе прокуроров, работников ювенальной превенции и службы по делам детей забрала из опасных условий. 13-летняя девочка с инвалидностью проживала в Холодногорском районе.

Семью посетили 15 мая в рамках проверки, поскольку девочка находится на учете как ребенок, оказавшийся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«Было установлено, что ребенок проживает в ненадлежащих условиях, а мать и ее знакомый находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Учитывая угрозу жизни и здоровью, принято решение о немедленном изъятии ребенка из опасной среды», — говорится в публикации.

Девочку устроили в одно из медицинских учреждений Харькова, где ей оказывают необходимую помощь.

Начато досудебное расследование по ст. 166 УКУ (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что прокуроры совместно с ювенальными полицейскими и сотрудниками службы по делам детей забрали 12-летнюю девочку из квартиры в Холодногорском районе Харькова. Мать систематически употребляет наркотики. В квартире отсутствовали электро-, газо-, водоснабжение и продукты. Сама девочка не посещала учебное заведение.