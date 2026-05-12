Копы нашли водителя, который сбил 6-летнюю девочку в Валках: кого подозревают

Происшествия 11:25   12.05.2026
По данным следствия, инцидент произошел 10 сентября 2024 года. Тогда подозреваемый ехал на мотоцикле в Валках, а на обочине находилась группа детей — в этот момент 6-летняя девочка начала переходить дорогу

Однако водитель не снизил скорость и не учел обстановку на дороге, пишут в Харьковской облпрокуратуре. В результате, он сбил ребенка.

«6-летняя девочка получила тяжелые телесные повреждения: травмы головы, переломы костей черепа и лицо. Судебно-автотехническая экспертиза установила, что водитель имел техническую возможность избежать наезда, однако не принял необходимые меры, чем нарушил требования Правил дорожного движения, находящегося в причинной связи с последствиями ДТП», – отметили в прокуратуре.

Теперь правоохранители разыскали вероятного виновника ДТП и вручили ему подозрение.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • • Дата публикации материала: 12 мая 2026 в 11:25;

