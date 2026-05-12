Копы нашли водителя, который сбил 6-летнюю девочку в Валках: кого подозревают
По данным следствия, инцидент произошел 10 сентября 2024 года. Тогда подозреваемый ехал на мотоцикле в Валках, а на обочине находилась группа детей — в этот момент 6-летняя девочка начала переходить дорогу
Однако водитель не снизил скорость и не учел обстановку на дороге, пишут в Харьковской облпрокуратуре. В результате, он сбил ребенка.
«6-летняя девочка получила тяжелые телесные повреждения: травмы головы, переломы костей черепа и лицо. Судебно-автотехническая экспертиза установила, что водитель имел техническую возможность избежать наезда, однако не принял необходимые меры, чем нарушил требования Правил дорожного движения, находящегося в причинной связи с последствиями ДТП», – отметили в прокуратуре.
Теперь правоохранители разыскали вероятного виновника ДТП и вручили ему подозрение.
Читайте также: «Продуманная до мелочей операция»: удалось эвакуировать 17 жителей приграничья
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Копы нашли водителя, который сбил 6-летнюю девочку в Валках: кого подозревают», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 мая 2026 в 11:25;