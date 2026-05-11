Новости Харькова — главное 11 мая: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:04
Тревога в Харькове беспрерывно звучала всю ночь
Тревогу в Харькове объявили в 00:21. Об угрозах в Воздушных силах не информировали. Однако мониторинговые ТГ-каналы зафиксировали БпЛА курсом на Прудянку. После этого беспилотники начали летать в пригороде – преимущественно в северной части области. Так угрозы удара периодически возникали для Черкасской Лозовой, Малой Даниловки и Дергачей.
Информации о «прилетах» не было. Отбой тревоги объявили уже утром, в 06:59. По состоянию на 07:04 в Харькове и области «тихо».
• Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 07:04;