Live

Новости Харькова — главное 11 мая: как прошла ночь

Общество 07:04   11.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 11 мая: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:04

Тревога в Харькове беспрерывно звучала всю ночь

Тревогу в Харькове объявили в 00:21. Об угрозах в Воздушных силах не информировали. Однако мониторинговые ТГ-каналы зафиксировали БпЛА курсом на Прудянку. После этого беспилотники начали летать в пригороде – преимущественно в северной части области. Так угрозы удара периодически возникали для Черкасской Лозовой, Малой Даниловки и Дергачей.

Информации о «прилетах» не было. Отбой тревоги объявили уже утром, в 06:59. По состоянию на 07:04 в Харькове и области «тихо».

Читайте также: Сегодня 11 мая 2026: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Дожди, гроза, туман. Прогноз погоды на 11 мая в Харькове и области
Дожди, гроза, туман. Прогноз погоды на 11 мая в Харькове и области
10.05.2026, 19:38
Новости Харькова — главное 11 мая: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 11 мая: как прошла ночь
11.05.2026, 07:04
Взрыв в Харькове — в Киевском районе вспыхнул пожар
Взрыв в Харькове — в Киевском районе вспыхнул пожар
10.05.2026, 18:33
Сегодня 11 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 11 мая 2026: какой праздник и день в истории
11.05.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 10 мая: 8 пострадавших, бои на севере области
Новости Харькова — главное 10 мая: 8 пострадавших, бои на севере области
10.05.2026, 22:08
ISW: ВС РФ обстреливают север Харьковщины ракетами, запуская их с вертолетов
ISW: ВС РФ обстреливают север Харьковщины ракетами, запуская их с вертолетов
11.05.2026, 07:47

Новости по теме:

10.05.2026
Новости Харькова — главное 10 мая: 8 пострадавших, бои на севере области
08.05.2026
Ребенок выпал из окна, рекордная жара и поезд-Феникс – итоги 8 мая
08.05.2026
Новости Харькова — главное 8 мая: выпал ребенок, «прилет» на «перемирие»
07.05.2026
Удар по детям, чиновник «забыл» о Porsche и доме, сезон фонтанов – итоги 7 мая
07.05.2026
Новости Харькова — главное 7 мая: удары по городу, лес загорелся из-за атаки


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 11 мая: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 07:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".