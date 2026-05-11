Сегодня 11 мая 2026: какой праздник и день в истории

Праздники и памятные даты 11 мая

11 мая стартует Международная неделя коучинга.

Также сегодня: Всемирный день осведомленности об эго, День ожидания Мэри Поппинс.

11 мая в истории

11 мая 868 года датирован один из двух первых точно датированных печатных документов — «Алмазная сутра». Подробнее.

11 мая 1720 года родился тот самый Мюнхгаузен – Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, реальный немецкий барон, ставший известным литературным и кинематографическим персонажем. Подробнее.

11 мая 1811 года в Сиаме (сейчас – Таиланд) родились сросшиеся близнецы Чанг и Энг Банкеры. Подробнее.

11 мая 1878 года немецкий анархист, безработный водопроводчик Макс Хедель покушался на императора Вильгельма I. Подробнее.

11 мая 1944 года Государственный Комитет Обороны CPCP принял определение № ГОКО-5859 – о выселении крымских татар. Подробнее.

11 мая 1960 года агенты Моссада захватили нацистского преступника Адольфа Эйхмана, успешно скрывавшегося в течение 15 лет после завершения Второй мировой. Подробнее.

11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской области под руководством российских оккупантов и местных коллаборантов состоялись фейковые референдумы за провозглашение «независимости» так называемых «ЛНР» и «ДНР». Подробнее.

11 мая 2022 года в Харькове начался процесс деколонизации городской топонимики. Подробнее.

11 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщил об освобождении поселка Питомник на Харьковщине.

Церковный праздник 11 мая

11 мая чтят память священномученика Мокия. Подробнее.

Народные приметы

Если день дождливый и туманный, то скоро потеплеет.

Если ночь будет теплой, то год будет урожайным.

Теплый ветер – к хорошей погоде в мае.

Что нельзя делать 11 мая

Нельзя ничего сеять и сажать.

Нельзя купаться в реках и озерах.