Врачи назвали спрей для носа, который поможет предотвратить COVID-19 – CNN
Азеластин не является панацеей от COVID-19, но в три раза снижает риск заразиться коронавирусом, сообщает CNN.
На фоне неопределенности относительно новейшей вакцины от COVID-19 новое исследование показало, что обычный назальный спрей поможет предотвратить инфекцию.
В рандомизированном плацебо-контролируемом научном исследовании изучали эффективность назального спрея азеластина в профилактике заражения COVID-19. Результаты опубликовали в международном журнале JAMA Internal Medicine 2 сентября. Исследователи пришли к выводу, что вероятность развития COVID-19 была примерно в три раза ниже в группе азеластина по сравнению с группой плацебо.
«Назальный спрей «Азеластин», также известный под торговыми марками «Астелин» и «Астепро», — это антигистаминный препарат, применяемый для облегчения симптомов аллергии, включая заложенность носа, насморк, зуд и чихание. Препарат одобрен как для лечения сезонного, так и круглогодичного аллергического ринита. Провоцирующими факторами заболевания являются пылевые клещи, шерсть домашних животных и плесень», — пояснила CNN доктор Леана Вэнь, врач скорой помощи и доцент клинической практики Университета Джорджа Вашингтона
Как сообщает МГ «Объектив», в Украине этот препарат доступен в форме дженериков. Цена на спрей с этим действующим веществом варьируется от 180 до 400 грн.
В начале пандемии учёные изучали, можно ли использовать уже имеющиеся на рынке препараты для борьбы с COVID-19. Азеластин показал многообещающие результаты в некоторых лабораторных исследованиях.
В одном исследовании обнаружили, что азеластин может связываться с рецептором, который коронавирус использует для доступа к клеткам человека. В другом – что этот антигистаминный препарат снижает уровень вируса в тканях носа. В третьем исследовании обнаружили, что препарат может обладать более широким противовирусным действием против других респираторных вирусов, включая вирус гриппа.
Дата публикации материала: 12 сентября 2025 в 21:57
Корреспондент Оксана Якушко