Жарко, но дождливо: прогноз погоды на 8 июня

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии опубликовали прогноз погоды на понедельник, 8 июня.

По прогнозам синоптиков, в области ночь пройдет без существенных осадков, а днем ожидается кратковременный дождь, местами – с грозой.

Температура воздуха ночью составит +12 – 17°, днем столбики термометров поднимутся до ​​+25 – 30°.

В Харькове также днем пойдет дождь, однако он будет кратковременным.

Ночью термометры будут показывать +14 – 16°, днем – +27 – 29°.

Ветер южный, 5 – 10 м/с, добавляют в Харьковском гидрометцентре.