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Жарко, но дождливо: прогноз погоды на 8 июня

Погода 21:00   07.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Жарко, но дождливо: прогноз погоды на 8 июня

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии опубликовали прогноз погоды на понедельник, 8 июня. 

По прогнозам синоптиков, в области ночь пройдет без существенных осадков, а днем ожидается кратковременный дождь, местами – с грозой.

Температура воздуха ночью составит +12 – 17°, днем столбики термометров поднимутся до ​​+25 – 30°.

В Харькове также днем пойдет дождь, однако он будет кратковременным.

Ночью термометры будут показывать +14 – 16°, днем – +27 – 29°.

Ветер южный, 5 – 10 м/с, добавляют в Харьковском гидрометцентре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2026 в 21:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии опубликовали прогноз погоды на понедельник, 8 июня. ".