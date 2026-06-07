Жарко, но дождливо: прогноз погоды на 8 июня
В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии опубликовали прогноз погоды на понедельник, 8 июня.
По прогнозам синоптиков, в области ночь пройдет без существенных осадков, а днем ожидается кратковременный дождь, местами – с грозой.
Температура воздуха ночью составит +12 – 17°, днем столбики термометров поднимутся до +25 – 30°.
В Харькове также днем пойдет дождь, однако он будет кратковременным.
Ночью термометры будут показывать +14 – 16°, днем – +27 – 29°.
Ветер южный, 5 – 10 м/с, добавляют в Харьковском гидрометцентре.
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2026 в 21:00;