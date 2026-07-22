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Драпатый возглавил ВСУ, FPV атаковали АЗС в Харькове — итоги 22 июля

Происшествия 23:00   22.07.2026
Оксана Горун
Елена Нагорная
Драпатый возглавил ВСУ, FPV атаковали АЗС в Харькове — итоги 22 июля

Генерал Михаил Драпатый официально стал главнокомандующим ВСУ. FPV-дроны атаковали две АЗС в Харькове. Четыре раза подряд россияне били по зданию Золочевского поссовета. Ребенок утонул в реке в Дергачевской громаде. Смертность на Харьковщине в шесть раз превышает рождаемость. МГ «Объектив» напоминает главные новости 22 июля.

Генерал Михаил Драпатый сегодня назначен главнокомандующим ВСУ

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Следующим указом он назначил и нового начальника Генштаба — Игоря Скибюка. До этого он командовал Десантно-штурмовыми войсками. Зеленский провел встречу с бывшими и новыми руководителями ВСУ. Он сообщил, что должны быть реализованы организационные решения по развитию украинских киберсил, подготовке воинов и развитию корпусной системы. Президент выделил в качестве приоритета эффективный процесс мобилизации. Драпатый также прокомментировал свое повышение и назначение Скибюка. Он подчеркнул, что вместе с новым начальником Генштаба руководил операцией по освобождению Херсонщины в 2022 году. С 2024 года Драпатый занимался обороной Харьковщины. Он возглавил ОТУ «Харьков» в момент второго российского наступления через границу в мае. Тогда попытку прорыва смогли остановить неподалеку от границы. Впоследствии был командующим Сухопутными войсками ВСУ, возглавлял ОСУВ «Хортица». С октября 2025 года командовал Группировкой объединенных сил, которая защищала в том числе Харьковщину. Драпатый — Почетный гражданин Харьковской области.

FPV-дроны атаковали две АЗС в Харькове

Первый «прилет» FPV был в Немышлянском районе. Облпрокуратура сообщила о пятерых пострадавших. Это работники АЗС: три женщины и двое мужчин. У всех — острая реакция на стресс. Кроме того, в течение дня удары зафиксировали по Салтовскому и Шевченковскому районам. В Шевченковском FPV-дрон также атаковал АЗС. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, стресс испытала 22-летняя женщина. Накануне Синегубов в эфире «Суспільного» заявил, что АЗС на Харьковщине будут затягивать антидроновыми сетками и обставлять габионами. В том числе сетки будут и на заправках в Харькове. Эта работа уже идет. Мэр Игорь Терехов отметил, что это не единственный метод противодействия FPV. Совместно с военными работают над тем, чтобы минимизировать угрозу таких дронов. Но это потребует времени. В настоящее время самые опасные районы — возле окружной.

Четыре раза подряд россияне атаковали дронами здание Золочевского поссовета

Попадания были днем. Начальник ПВА Виктор Коваленко сообщил «Объективу», что повреждены окна, крыша и фасад здания, а также — служебный автомобиль. По данным Синегубова, ранены мужчина и 12-летняя девочка.

Ребенок утонул в реке на Харьковщине

Трагедия накануне произошла в Дергачевской громаде. Там трое детей упали в воду. Подросток самостоятельно смог вытащить одну из находившихся с ним девочек, другая, 11-летняя, погибла. Все обстоятельства сейчас выясняет Нацполиция Харьковщины. Там отметили, что тело погибшего ребенка вытащили из водоема неравнодушные люди — и уже после этого вызвали правоохранителей.

Смертность на Харьковщине в шесть раз превышает рождаемость

Неутешительные данные привел ресурс «Опендатабот», ссылаясь на информацию Минюста. В первом полугодии в Харьковской области родилось 3126 детей, а умерли за этот период 18 811 человек. Аналитики отметили: худшая демографическая ситуация в стране сейчас в приграничных областях. Антилидер — Донетчина, где на одного новорожденного приходится 19 умерших.

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Автор: Оксана Горун, Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 22 июля.".