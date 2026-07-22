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Из-за ремонта на Салтовке троллейбусы два дня будут ходить по-другому

Транспорт 19:30   22.07.2026
Елена Нагорная
Из-за ремонта на Салтовке троллейбусы два дня будут ходить по-другому

Движение троллейбусов на улицах Валентиновской и Барабашова в Харькове будет прекращено с 10:00 до 15:00 23 и 24 июля.

Это связано с ремонтом контактной сети, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета.

В это время троллейбусы будут курсировать так:

  • №56: от ст. м. «Академика Барабашова» до Северной Салтовки (через пр. Юбилейный и ул. Гвардейцев-Широнинцев);

  • №34: курсировать не будет.

На время прекращения движения троллейбусов будет курсировать временный автобус №34: Восточная Салтовка (разворотный круг) – ул. Валентиновская – ул. Барабашова – ул. Непокоренных.

Как сообщала МГ «Объектив», сегодня, 22 июля, некоторые троллейбусы и трамваи курсировали по-новому.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2026 в 19:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение троллейбусов на улицах Валентиновской и Барабашова в Харькове будет прекращено с 10:00 до 15:00 23 и 24 июля.".