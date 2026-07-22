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Непросто на Купянщине и со стороны Казачьей Лопани — Трегубов о фронте (видео)

Записано 19:09   22.07.2026
Елена Нагорная
Непросто на Купянщине и со стороны Казачьей Лопани — Трегубов о фронте (видео)

Российские военные пытаются вклиниться в украинскую оборону со стороны Казачьей Лопани, штурмуют Волчанск и давят на плацдарм ВСУ у реки Оскол, однако реализовать свои планы им не удается, рассказал в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

«У нас на ряде направлений сложно. У нас непросто сейчас на Купянщине, у нас непросто сейчас вдоль границы, где россияне пытаются делать новые вклинения — со стороны Казачьей Лопани, даже в Сумской области, где сейчас очень интенсивный нажим. Но, тем не менее, если брать именно эффективность — коэффициент полезного действия у них низкий», — отметил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон

Говоря о ситуации вокруг Волчанска и Купянска, спикер подчеркнул, что противник не может реализовать свои планы в полной мере.

«Вокруг Волчанска россияне все еще пытаются создать свою большую зону контроля, но у них проблема в том, что они не могут полностью взять под контроль этот город, а именно его юго-восточные окраины. Что касается Купянска, тут ситуация тоже неоднозначная. Есть большой плацдарм украинских сил к востоку от реки Оскол, и вот там действительно россияне активно давят, пытаясь разрезать пополам этот плацдарм. А есть сам город, который на западном берегу, и там россияне наоборот очень медленно ползут, пытаясь вытеснять, цепляясь за северные окраины. Но в целом на Купянск давят довольно системно», — отметил Трегубов.

Он также признал, что снабжение украинской группировки на восточном берегу Оскола осложнено из-за активности российских беспилотников, однако логистику удается удерживать.

«С логистикой там безусловно проблемы есть из-за эффективной работы вражеских дронов, но делается все для того, чтобы тот плацдарм не простаивал без снабжения. С осложнениями удается справляться», — заверил спикер.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2026 в 19:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные пытаются вклиниться в украинскую оборону со стороны Казачьей Лопани, штурмуют Волчанск и давят на плацдарм ВСУ у реки Оскол.".