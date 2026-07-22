Пополнение в экопарке под Харьковом: кто родился (видео)

В экопарке под Харьковом родился детеныш мини-американской лошади.

В пресс-службе экопарка уточнили, это мальчик. Сейчас он любит сидеть на руках. Малыш уже делает свои первые шаги, знакомится с окружающим миром, но не уходит далеко от своей мамы.

«Несмотря на свое название, это не пони, а отдельная порода, которая сохранила все пропорции большой лошади, но в миниатюрном размере. Взрослые животные обычно не выше 97 сантиметров, зато известны своим кротким характером, смекалкой и любовью к общению с людьми», — говорится в сообщении.

Видео: Харьковский экопарк

Напомним, ранее владелец харьковского экопарка Александр Фельдман заявил, что его детище продолжит работу. В конце июня начальник ХОВА Олег Синегубов не исключил, что придется провести эвакуацию зверинца.