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До конца суток в Харькове и области будет опасно: надвигаются гроза и шквал

Общество 14:44   22.07.2026
Виктория Яковенко
До конца суток в Харькове и области будет опасно: надвигаются гроза и шквал

Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области сегодня, 22 июля.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток по городу и области ожидается гроза, шквал, 15 – 20 м/с», – пишут в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

Явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Напомним, заместитель начальника отдела коммуникации по медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в эфире нацмарафона сообщал: на этой неделе в стране ожидается разная погода. По его данным, во второй половине недели в юго-восточной части страны, Карпатском регионе и восточных областях пройдут кратковременные дожди и грозы. А вот значение температуры выравнивается практически по всей местности. Ночью будет 10-17 градусов, днем ​​– 20-27.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2026 в 14:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области сегодня, 22 июля.".