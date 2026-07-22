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РФ атаковала Харьков сегодня утром: есть пострадавшие (дополняется)

Происшествия 12:07   22.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
РФ атаковала Харьков сегодня утром: есть пострадавшие (дополняется)

Утром 22 июля враг ударил по Харькову. «Прилеты» зафиксировали в Салтовском и Немышлянском районах. В Немышлянском произошел пожар, есть пострадавшие. Чем били оккупанты по городу, официально пока не сообщали.

Дополнено в 12:07. В результате вражеского удара по Немышлянскому району пострадали пять человек, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. У всех – острая реакция на стресс.

11:47. Около 11:35 мэр Игорь Терехов сообщил о первом «прилете» по Харькову.

Как оказалось, под атаку врага попал Салтовский район.

«Выясняем информацию о пострадавших и последствиях обстрела», – уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Вскоре Терехов добавил: зафиксировали еще одно попадание. На этот раз – в Немышлянском районе.

Известно, что на месте обстрела начался пожар.

«Информация о пострадавших пока не поступала», – добавил начальник ХОВА.

Тем временем тревога в Харькове продолжается. Мониторинговые ТГ-каналы предупреждают об угрозе повторных ударов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2026 в 12:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 22 июля враг ударил по Харькову. «Прилеты» зафиксировали в Салтовском и Немышлянском районах.".