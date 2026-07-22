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За сутки спасатели потушили 25 пожаров на Харьковщине: что горело

Происшествия 09:47   22.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки спасатели потушили 25 пожаров на Харьковщине: что горело

В течение минувших суток в регионе было 25 пожаров, 11 из них – начались в результате российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожары после ударов бушевали в Богодуховском, Лозовском, Купянском и Изюмском районах области.

Около полудня накануне в селе Николаевка Изюмского района горело пшеница на площади около десяти гектаров.

«Днем российские оккупанты обстреляли сельскохозяйственное предприятие в поселке Савинцы Изюмского района. В результате атаки реактивных дронов произошел пожар в складском помещении хлебоприемного пункта площадью 2000 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет», – уточнили в ГСЧС.

Также пиротехники выявили и обезвредили 67 единиц взрывоопасных предметов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2026 в 09:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток в регионе было 25 пожаров, 11 из них – начались в результате российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".